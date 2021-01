L'histoire se déroulera 90 ans avant les événements des romans et de la série. Excellente nouvelle pour les fans de Game of Thrones qui attendent avec impatience le nouveau volume de la saga de George R.R. Martin et sa préquelle télévisée House of the Dragon.

D'après Variety, la chaîne HBO a lancé la production de l'adaptation d'une autre oeuvre de l'auteur américain: Les Aventures de Dunk et de l'OEuf. Les trois premiers romans, très courts, racontent les pérégrinations d'un chevalier errant, Duncan le Grand, et de son jeune écuyer, surnommé l'OEuf, qui n'est autre qu'Aegon Targaryen, futur roi de Westeros (et arrière-grand-père de Daenerys Targaryen, le personnage incarné par Emilia Clarke dans le programme).

La trame des romans, intitulés Le Chevalier Errant, L'Épée Lige et L'OEuf de Dragon, se déroule 90 ans avant les événements de la série. On ne retrouve donc, à une exception près (les amateurs les plus incollables sur la saga seront capables de le deviner), aucun des personnages de Game of Thrones, mais l'univers reste familier pour les amateurs de récits fantastiques. Pour le moment, toujours selon Variety, aucun producteur, réalisateur, scénariste, ni même acteur n'est attaché au projet, ce qui signifie qu'il n'en est encore qu'aux prémices de son développement. Tout peut donc encore s'arrêter, comme ce fut le cas en 2019 avec un autre projet lié à la saga, dans lequel devait jouer Naomi Watts. Quant à George R.R. Martin, s'il a promis d'écrire d'autres tomes des Aventures de Dunk et de l'OEuf, il se concentre pour le moment sur The Winds of Winter.