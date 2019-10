L’Office national de la culture et de l’information a choisi cette année de célébrer le 65e anniversaire du déclenchement de la révolution dans les wilayas d’Adrar, wilaya déléguée de Timimoune et Illizi, wilaya déléguée de Djanet sous la thématique : « 65ème anniversaire du déclenchement de la Révolution. Les Journées de la culture moderne. Mémoire et partage en partenariat avec ONDA et en collaboration avec les wilayas d’Illizi et d’Adrar. » L’Onci dans le cadre de ce programme offrira aux spectateurs de Timimoune une panoplie d’activités comprenant des conférences et master class animées par des personnalités du monde de la culture autour de thématiques diverses : de l’écriture théâtrale, la réalisation de clips, ingénierie et son, des soirées artistiques en plein air animées par des artistes locaux et d’autres régions du pays alliant traditionnel et moderne, deux spectacles pour enfants et des projections de films au planétarium mobile qui sera installé sur place. A Djanet une pléiade d’artistes dont DJ Tarik, le groupe Tartit de Adrar, Nasba de Médéa ou encore El Ferda de Béchar, animeront une soirée le 31 octobre 2019 sur les dunes avec une forte participation d’artistes de la région et venus d’autres wilayas tandis que les enfants profiteront d’un spectacle animé, notamment par Ammou Yazid, le 1er novembre, en après-midi.