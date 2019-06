Selon les organisateurs, une participation record est attendue cette année à la 16ème édition du festival culturel «Raconte-arts» prévue du 19 au 26 juillet au village Sahel, commune de Bouzguène (70 km à l’est de Tizi Ouzou), Initialement prévu pour le 20 de ce mois, la publication de la liste finale des projets retenus a été reportée pour «permettre l’étude de l’ensemble des demandes de participation reçues», a indiqué, Hacen Metref, président du comité d’organisation qui souligne, toutefois, qu’elle sera publiée «incéssamment». «Au vu du nombre important de projet de participation que nous avons reçus, il nous a été impossible d’étudier l’ensemble des demandes dans les délais impartis» a-t-il souligné.

Les kanaks en force

Soit du 5 juin, date de limite de dépôt des dossiers, au 20 juin, date prévue pour l’annonce des projets retenus. Sans avancer de chiffres définitifs, Metref soutient, cependant, que pour cette édition «l’ensemble des wilayas du pays seront représentées en force», ajoutant, quant à la participation étrangère, qu’elle est estimée à «plus de cent cinquante participants entre individus et délégations». « Nous attendons les réponses aux demandes de visas introduites près de nos représentations diplomatiques pour être arrêtés sur le nombre de participants étrangers» dont les kanaks sont en force cette année. Le contexte politique que vit le pays et la dynamique populaire en cours depuis le 22 février dernier ont contribué, selon Metref, «à faire exploser cette demande de participation au festival» affirmant que «d’importantes personnalités, artistiques, culturelles et même politiques ont manifesté leur intention d’y prendre part».

«Tout est quasiment prêt»

Une dynamique qui a, également, «impacté la confection du programme du festival qui est important, quantitativement et qualitativement, qui sera plein de nouveautés et permettra l’expression de beaucoup d’énergie libérées par cette dynamique, surtout au sein de la jeunesse», a-t-il poursuivi. Organisée par la Ligue des arts cinématographiques et dramatiques de Tizi Ouzou, la manifestation inaugurée en 2004 à Ath-Yenni a, depuis, fait escale dans plusieurs villages de la wilaya, auxquels, il a été décidé, lors de l’édition précédente, organisée à Tiferdoud, commune d’Abi-Youcef, 70 km au sud-est de Tizi Ouzou, de dédier une des journées du festival pour se faire connaître. Côté logistique et organisation, l’essentiel de l’organisation sur le terrain, à savoir, le transport, la restauration et l’hébergement est pris en charge par le village de Sahel, hôte du festival cette année. «Sur ce plan, tout est quasiment prêt grâce à la mobilisation du village Sahel avec qui nous coorganisons la manifestation» a tenu à assurer Metref.