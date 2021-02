L'actrice a présenté ses excuses après avoir été accusée de caricaturer les personnes autistes. La polémique autour du premier film de Sia, Music, ne se calme pas. Accusée d'avoir manqué de respect aux personnes autistes en castant sa «muse» Maddie Ziegler dans le rôle de Music, une ado autiste non verbale, la chanteuse se retrouve ciblée par une pétition qui demande que les deux nominations obtenues aux Golden Globes soient tout simplement retirées par la Hollywood Foreign Press Association, qui organise la remise de prix. Le film a été nommé dans les catégories Meilleur film musical/Comédie et meilleure actrice de film musical/Comédie pour Kate Hudson. «Les vrais autistes ont été ignorés dans le processus de casting lorsque Sia a choisi Maddie Ziegler, neurotypique, pour jouer ce personnage autiste de Music, parce qu'elle «ne peut pas faire un projet sans elle». En outre, le film comporte des séquences musicales fantaisistes qui se déroulent dans l'esprit de Music, qui utilisent des lumières stroboscopiques et des mouvements rapides de caméra, ce qui le rend inobservable pour de nombreuses personnes atteintes d'autisme et d'épilepsie. Sia a fait en sorte qu'une majorité d'entre nous ne pourra pas le regarder», peut-on lire dans cette pétition, partagée sur Change.org et déjà signée par plus de 67.000 personnes. Après avoir dans un premier temps refusé les critiques, Sia a déclaré en début de mois qu'elle était

«désolée» d'avoir écouté les «mauvaises personnes» lorsqu'elle a réalisé son film et qu'elle ne voulait choquer la sensibilité de personne. Interpellée dans la pétition sur la manière dont est représentée Music lorsqu'elle se fait attacher lors d'une crise, l'interprète de Chandelier a promis que son film serait précédé d'une mise en garde selon laquelle elle ne «valide pas l'utilisation de la contrainte sur les personnes autistes». Néanmoins, d'après le Times, plusieurs associations de sensibilisation à l'autisme, qui ont pu visionner Music après son annonce, affirment que cette mention n'est toujours pas présentée dans le film. La Hollywood Foreign Press Association n'a pour le moment pas réagi à la polémique, mais l'annulation d'une nomination reste peu probable.