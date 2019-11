La papesse du raï, Cheikha Rimitti, a depuis début novembre droit à une place qui porte son nom à Paris, dans le 18e arrondissement. La place Cheikha Rimitti a été attribuée à une emprise du domaine public, située entre la rue de la Goutte-d’Or et Polonceau dans le 18e arrondissement de la ville… Née en 1923 à Sidi Bel Abbès et décédée à Paris en 2006, Cheikha Rimitti est l’un des grands noms du raï. Son penchant pour une parole libérée et l’introduction de nouvelles sonorités inspire jusqu’à ce jour nombre de chanteurs de la nouvelle génération.