Et pour cause, ce bel espace fondé par l'artiste plasticien Hamza Bounoua comprend dans son planning, d'ores et déjà, un programme chargé pour les jours à venir. Comme nous l'a annoncé Hamza Bounoua, la galerie Diwaniya participe du 16 au 22 février avec une armada d'artistes à l'événement à la foire d'art Intersect 21 qui se tiendra cette année en ligne à Chicago.

En effet, ce sont 21 galeries représentent l'art contemporain, le design et la photographie qui vont prendre part à cette grande foire en ligne de Californie et de la région Mena. Elles proposeront chacune des sélections et des programmes quotidiens organisés par des partenaires culturels de chaque région. Pour visiter les expositions en ligne il suffit de jeter un oeil à https://www.intersect2021.com. Les artistes participants de «la Diwaniya Art gallery» sont Ali Boukhalfa, Thilleli Rahmoun et Mustapha Nedjai d'Algérie ainsi que Lulwah Al-Homoud de l'Arabie saoudite, Rashid Diab du Soudan et Mohamed El Masry d'Egypte. Juste apres cela la galerie Diwaniya prendra part cette fois du 26 au 28 fevrier à la foire d'art d'Egypte avec les oeuvres de nombreux artistes tels Rachida Azdaou d'Algérie, Rashid Diab du Soudan, Mohamed Elmasry, d'Egypte et enfin Ghada Zoughby du Liban. À noter que «Intersect Art and Design» comprend trois foires d'art, à savoir: Intersect Aspen (anciennement Art Aspen), Intersect Chicago (anciennement SOFA Chicago) et Intersect Palm Springs (anciennement Art Palm Springs).

Les valeurs fondamentales d'Intersect Art and Design incluent le travail «avec intégrité, la décence, crédibilité et transparence. À travers l'art et la diversité des voix de nos exposants et de leurs artistes, nous encourageons les discussions qui favorisent la conscience sociale et favorisent un changement positif.» peut -on lire sur le texte de présentation de cette foire.

L'Amérique au rendez-vous

Aussi, nous indique t-on: «Intersect est un partenariat entre les frères Tim et Dirk von Gal, qui sont des vétérans de l'industrie de l'événementiel avec plus de 50 ans d'expériences combinée dans la création de salons et de conférences réussis pour les secteurs des affaires, des consommateurs et de l'art.

Les trois foires étaient sous l'égide de l'ancienne société de Tim von Gal, Urban Expositions (fondée en 1995), qui a été acquise par Clarion en 2015. Le lancement d'Intersect par les frères von Gal en avril 2020 ramène les foires sous leur direction, une fois de plus. Intersect fait partie de vGMgt LLC, qui est composée d' une équipe de professionnels dévoués, axés sur le service client, l'intégrité et la valeur expérientielle d'Intersect Art and Design.» et d'ajouter: «La directrice générale Becca Hoffman, qui a rejoint Intersect Art and Design en avril 2020, a été directrice de l'Outsider Art Fair de 2013 à 2020 et était auparavant directrice de la Peter Findlay Gallery et de la Andrew Edlin Gallery. Hoffman a reçu son B.A. en photographie d'art de Dartmouth où elle a aidé à démarrer la première galerie d'art étudiante et a travaillé au Hood Museum of Art. De là, Hoffman a obtenu sa maîtrise en art contemporain chez Sotheby's à Londres.

Le portefeuille d'Intersect Art and Design comprend ainsi en premier lieu Intersect Aspen (anciennement Art Aspen).

Du travail continu

Il s'agit d' un événement artistique et culturel annuel au coeur de l'une des communautés de collectionneurs les plus prestigieuses du pays.

En 2020, il s'agissait d'un événement exclusivement en ligne, remplaçant Art Aspen, qui existe depuis 2010. Ensuite vient Intersect Chicago (anciennement SOFA, Sculpture Objects Functional Art). C'est la plus grande et la plus ancienne des trois foires. Elle a lieu chaque année au Navy Pier de Chicago et se concentre sur des oeuvres d'art en trois dimensions qui traversent les frontières des beaux-arts, de l'art décoratif, des arts de la fibre, et la conception. Cet événement date de 1993. Enfin, Intersect Palm Springs (anciennement Art Palm Springs), qui a, traditionnellement, eu lieu à l'occasion de la Semaine du modernisme au Palm Springs Convention Center, présente l'art d'après-guerre et contemporain et existe depuis 2012. Et comme jamais deux sans trois, la «Diwaniya Art Gallery» abrite actuellement une très belle exposition, hautement en couleurs, signée par l'artiste Ali Boukhalfa, ancien élève du célèbre sculpteur et peintre français Jean Dubuffet, le premier théoricien d'un style d'art auquel il a donné le nom d'«art brut». Une exposition à visiter absolument! Nous y reviendrons..