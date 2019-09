Grand événement culturel que celui que s’apprête à lancer, aujourd’hui, l’ambassade de Corée en Algérie. Du 22 au 28 septembre prochains, sera ouverte la Semaine culturelle qui s’articulera autour de six évènements, riches en expériences exceptionnelles et fera certainement découvrir au public algérien, le charme de la Corée. Un riche programme a été décliné, mercredi dernier, au cours d’un briefing - dîner organisé en faveur des journalistes au niveau de la résidence de l’ambassadeur de la République de Corée en Algérie. Ces activités commenceront le 22 septembre par un concours et démonstrations de cuisine coréenne qui se déroulera à la résidence de l’ambassade de la République de Corée, la 5ème édition du concours de la langue coréenne, un concert de l’Orchestre symphonique des jeunes de Busan le 24 septembre à la salle Ibn Khaldoun, dans la même salle aura lieu la projection de films coréens. Le 26 septembre, la résidence de l’ambassade abritera un atelier de calligraphie coréenne et le dernier jour, soit le 28 septembre, sera marqué par la coupe de l’ambassadeur de Corée de Taekwondo à 9 h du matin. Après la démonstration de Taekwondo, les joueurs algériens vont se concurrencer pour représenter l’Algérie lors de la coupe finale en Corée. Dans une brève allocution prononcée à l’occasion de celle-ci, l’ambassadeur coréen a indiqué qu’à cette manifestation, s’ajoutent les activités culturelles, telles que la Semaine coréenne qui entamera sa cinquième édition, « lesquelles j’en suis convaincu jouent un rôle important dans le développement de l’amitié et de la coopération algéro-coréenne ». Cela évidemment dans l’attente de célébrer le 30ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques prévu l’année prochaine, et pour lequel un riche programme à multiples volets est déjà inscrit, selon l’ambassadeur coréen qui a précisé par la même occasion qu’en parallèle aux échanges culturels actifs qui contribuent grandement « au renforcement de l’amitié et de la compréhension mutuelle algéro-coréenne que la coopération multisectorielle entre la Corée et l’Algérie ne cesse de s’intensifier et de s’élargir ces derniers temps ».

Il convient de rappeler que les relations diplomatiques entre l’Algérie et la Corée ont été établies en 1990. En un laps de temps aussi court, il y a déjà 26 entreprises coréennes et 900 hommes d’affaires qui activent en Algérie ce qui est en soi un indice fort et positif Le volume des échanges entre nos deux pays a ainsi atteint environ 2,5 milliards de dollars en 2018 et que la balance commerciale bilatérale dans les deux sens est proche de l’équilibre. « Nous travaillons donc en réel partenariat, basé sur la relation gagnant-gagnant », a noté l’ambassadeur ajoutant que « le gouvernement coréen apporte son soutien et sa coopération dans divers programmes, tels que la formation professionnelle et l’offre de bourses d’études ».