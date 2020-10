À l'occasion de la célébration de la Fête nationale de l'Espagne, ce 12 octobre, l'ambassade d'Espagne en Algérie et les Instituts Cervantès d'Alger et d'Oran organisent un ensemble d'activités en ligne tout au long d'une semaine à travers diverses manifestations, en collaboration avec le ministère algérien de la Culture. La semaine culturelle aura lieu du 12 au 15 octobre 2020. Dans ce sens, l'ambassade d'Espagne vous invite à suivre son programme culturel en ligne qui débutera ce 12 octobre par l'allocution de S.E.M. Fernándo Morán, ambassadeur d'Espagne en Algérie et sera suivie, entre autres, par de nombreuses activités suivantes, notamment un cycle de flamenco avec la Fondation espagnole Casa Patas et l'artiste-interprète algérienne Salma Kouiret. Il s'agit du premier cycle de flamenco virtuel dont l'objectif est la connexion de ponts entre les artistes issus des deux pays de la Méditerranée. La Fondation Casa Patas sera présente à cet évènement à travers une vidéo de master class, dirigée par quatre de ses professeurs de flamenco. Cette vidéo fera découvrir au public l'histoire, les caractéristiques et les particularités de l'art flamenco et comportera de brèves performances des artistes en charge de dispenser cette activité. Elle permettra également aux amateurs de flamenco d'avoir un aperçu sur Las Palma (applaudissement). Le programme débutera par une brève introduction au flamenco qui nous fera découvrir son histoire et son évolution. Et de faire connaissance aussi avec les piliers du flamenco: danse, guitare, chant et percussion, suivie d'une introduction aux trois styles du flamenco, à savoir Tangos, Bulerías et Alegrías. La chanteuse algérienne Salma Kouiret fera également partie de ce voyage. Elle nous donnera un petit aperçu sur les influences de la musique arabo-andalouse sur le flamenco et animera un concert en ligne. Elle sera accompagnée par Said Gaoua, à la percussion et Mehdi Gacem, à la guitare. Le programme comprendra un volet «bande dessinée». En effet, un cours de formation sur la traduction de la bande dessinée de l'arabe vers l'espagnol est également prévu du 15 octobre au 9 novembre sur la salle virtuelle de l'université de Valence. Pour plus d'informations sur les jours et dates de la semaine culturelle espagnole, veuillez consulter les pages Facebook de l'Iinstitut Cervantes d'Alger et de l'ambassade d'Espagne.

(https://www.facebook.com/InstitutoCervantesdeArgel/, (https://www.facebook.com/Ambassade EspagneAlgerie)