Le paysage culturel de la semaine écoulée aura été marqué par la tenue du 12e Festival culturel national de la musique et danse diwane en plus d’autres activités liées au théâtre et au patrimoine.

- Le guitariste Lotfi Attar du groupe Raïna Raï s’est produit samedi à Béchar en ouverture du 12e Festival culturel national de la musique et danse diwane.

- La troupe Ouled El Gaâda de Aïn-Sefra (Naâma) a remporté le Premier Prix du 12e Festival culturel national de musique et danse diwane qui a pris fin mardi à Béchar.

- Une exposition collective regroupant les œuvres de cinq artistes peintres et sculpteurs algériens a été inaugurée samedi au siège de la Fondation Ahmed et Rabah-Asselah à Alger où elle se poursuit jusqu’au 28 septembre prochain.

- «Rouh», une pièce montée dans le cadre d’un atelier de formation du Théâtre d’Alger-Centre a été présentée samedi en clôture des ateliers organisés par cet établissement municipal.

- Un théâtre pour enfants, destiné à l’apprentissage pratique de cet art en milieu scolaire, a ouvert ses portes mercredi à l’école primaire «El Khansaa» d’Alger à l’occasion de la rentrée scolaire 2019-2020.

- La 7e Réunion annuelle des centres de «catégorie 2» activant dans le domaine du patrimoine culturel immatériel sous l’égide de l’Unesco, s’est ouverte lundi au Musée national des beaux-arts à Alger avec la participation de représentants des sept centres régionaux.