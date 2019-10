L’épisode de Kamel Daoud avec son ex-épouse a été l’occasion pour ceux qui ne lui ont jamais pardonné sa réussite, de déverser un torrent de boue sur lui. On pensait qu’avec Boualem Sansal on avait touché les sommets de la haine, apparemment celle de Daoud la dépasse. On aime haïr Daoud, comme on aime parfois se taper d’impuissance et de rage la tête contre les murs. Pour un certain type d’Algérien, c’est une thérapie contre le mal de vivre. C’est du dernier chic. Une société qui vomit autant la réussite, n’est pas tout à fait saine. Elle a besoin d’une psychothérapie de choc pour reconnaître les plus méritants en remettant chacun à sa place. Et la place de Daoud est tout en haut. Produit du journalisme et des lettres algériennes, on devrait être fier de sa réussite, car par projection et association c’est celle de nous tous, nous, les Algériens qu’on dépeint ici et là comme des harraga en puissance, des hommes en impuissance. La réussite de Daoud est un message fort : dans cette Algérie déchirée ou plutôt déchiquetée par le bouteflikisme, tout n’est pas perdu, puisque des talents comme Daoud existent et prouvent la vitalité de notre société. Au lieu de développer la meilleur part de nous-mêmes et de libérer le génie créatif qui sommeille chez des milliers de nos compatriotes qui sont, sans aucun doute, autant de Daoud, on s’adonne à notre jeu favori : la casse, la castagne, la démolition. Et là, on est champion. Champions d’Afrique en foot, champion de la casse, toutes catégories. Et personne ne voudrait de notre titre. C’est même devenu une sorte de modèle de société. Ce n’est pas le fait du hasard, si les chaînes de TV les plus populaires sont celles qui distillent un message de haine, en tirant vers le bas l’Algérien. Nous n’irons pas loin de cette façon. On ne cultivera que la haine de soi. Et la haine de soi est le premier pas vers le suicide. D’une certaine manière, nous sommes tous morts. Puisque nous n’avons plus de repères. Tout est brouillé en nous.

En passant, il faut remarquer, et on n’est pas à une première aphonie, l’absence de voix de l’élite, l’élite des valeurs s’entend. A notre connaissance aucune voix, ne s’est élevée publiquement pour défendre Kamel Daoud. A-t-il reçu en privé des messages de soutien ? Sans aucun doute. Mais on aurait aimé entendre des avocats, des activistes politiques, des journalistes, des écrivains, défendre la présomption d’innocence un homme qui ne laisse pas indifférent. Qu’il ait des choix politiques différents des choix officiels, c’est sujet à débat et non à anathème et non à blâme et non à exclusion. Daoud est aussi algérien que Camus était français. En son temps, Camus était rejeté par la rive gauche, celle du café de Flore et des Deux magots, pour appeler les choses par leur nom, celle de Sartre et de la mère Beauvoir. Rejeté à raison, précisons-le, car il a refusé de se mettre du côté de la liberté, du côté de la justice qui avait pour nom indépendance de l’Algérie qu’il confondait avec sa mère. Mais qu’a fait le fils de Mesra, le père de Zabor pour mériter pareil sort ? Il a commis un crime abominable, le pire des crimes chez nous : celui d’avoir du talent et de la réussite. Qu’on ait du talent, mais qu’on soit un parfait raté, passe, mais qu’on réussisse, là ça ne va plus. On ne pourra vraiment respirer qu’en n’entendant plus la respiration de l’Autre qui nous empêche de vivre.

Meriem Sakhri