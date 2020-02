Les Editions Helium vous convient à une conférence-débat animée par l’écrivain Mohamed Badaoui autour du thème : «Écrire pour qui ? Pourquoi ? Et en quelle langue ?». Partant de son propre exercice, l’auteur abordera tous les aspects liés à l’écriture qu’elle soit créative, professionnelle ou intime. Il partagera avec l’auditoire une expérience longue d’une trentaine d’années durant lesquelles il a pratiqué, à travers diverses approches, cet art essentiel au savoir et la culture. La rencontre aura lieu ce samedi 29 février 2020 au Palais de la culture Moufdi Zakaria à 15 h. Elle sera suivie d’une vente-dédicace de Schiste et Mica, dernier ouvrage de l’auteur. Schiste et Mica est un « recueil de poésies et de prose poétique est un magma où fusionnent bruyamment pensées et sensations antithétiques». Pour rappel, Badaoui Mohamed est écrivain, dramaturge, metteur en scène, journaliste et enseignant en stratégies d’écritures. L’accompagnement graphique du livre est signé Mehdi Bardi Djelil, artiste plasticien L’entrée est gratuite.