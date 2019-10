La formation des jeunes talents revêt une importance pour l’émergence d’une véritable relève dans le domaine de la musique et de la chanson du terroir dit «Mahali» (local) de la région de Ouargla, estiment des artistes locaux. L’encadrement pédagogique spécialisé des jeunes talentueux dans le domaine de la musique et de la chanson locales contribuera à sauvegarder ce patrimoine artistique, en lui donnant une autre dimension, a-t-on souligné en marge de la 1ère édition des journées du folklore, de la chanson locale et du chant bédouin, qui vient de prendre fin à la Maison de la culture Moufdi Zakaria.

Reprendre le flambeau

«Il faut bien réfléchir aujourd’hui à la création d’un conservatoire de musique à Ouargla dédié à la formation des jeunes artistes-musiciens et instrumentistes de cette région du pays, leur permettant de reprendre le flambeau et de poursuivre le parcours des pionniers de cet art ancestral modernisé», a affirmé Ismaïl Benazouz, enseignant de musique et animateur radio et télévision. La démarche permettra aussi d’améliorer la qualité du produit artistique destiné au grand public, a-t-il poursuivi. Interrogé sur l’avenir de la chanson locale, Ilyes El-Idrissi, chanteur et enseignant de musique, soutient que la nouvelle génération est «appelée à redonner un nouvel essor à cet art, en garantissant la continuité», ajoutant que l’organisation de telles manifestations culturelles et artistiques contribuera à la promotion de la chanson locale, sans oublier, dans ce sens, le rôle pivot attendu des médias, surtout



la radio locale. Pour sa part, Lahcen Zergoune, une vedette de la chanson ouarglie, a mis l’accent sur la nécessité de former les jeunes pour pouvoir avancer dans l’amélioration de ce genre musical typique des régions de Oued-Mya et Oued-Righ, en créant une liaison entre l’authenticité et la modernité. Plus appréciée dans les fêtes familiales, la chanson «Mahali Tarabi» possède un large public non seulement dans la wilaya de Ouargla mais aussi dans d’autres wilayas et même dans les pays voisins, indique Zergoune, ajoutant, à ce propos, que les chansons diffusées sur les réseaux sociaux enregistrent un nombre important de vues.

Le message sain de la chanson ouarglie

Ce genre de chanson est caractérisé par ses mélodies qui utilisent une gamme spécifique, notamment le maqam arabe «El-Hijaz» et autres, selon Mohamed Abaz, chanteur spécialisé dans la chanson locale berbère, qui a aussi évoqué le côté éducatif de la chanson ouarglie, en donnant un message sain, positif et noble aux auditeurs. Dans le même contexte, Ali Bechneb, poète, musicien et chanteur, a mis en relief l’impact des belles paroles dans la transmission de certains conseils à caractère social et éducatif, en rapport avec la vie quotidienne et l’amour du pays.