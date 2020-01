La 12e édition du salon Djurdjura du livre sera l’occasion pour rendre un hommage au moudjahid et écrivain Djoudi Attoumi. Tout est fin prêt pour la tenue de cette nouvelle édition du salon Djurdjura du livre de Tizi Ouzou, devenu un événement incontournable pour tous les éditeurs, une grande partie des auteurs locaux et pour les férus de la lecture. Cette édition sera placée sous le thème : « Un livre, une fenêtre sur le savoir. » Les amoureux du livre auront donc l’occasion de visiter ce salon du 18 au 23 janvier en cours aussi bien à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, à la bibliothèque principale de lecture publique qu’au centre culturel d’Azazga.

Laghouat, le livre des Oasis

Tout au long de la période de la tenue de ce salon, une exposition autour de la vie et de l’œuvre du moudjahid et écrivain Djoudi Attoumi sera mise à la disposition du public. Par ailleurs, et pour la première fois depuis le lancement de cet événement littéraire annuel, un espace sera dédié à la wilaya de Laghouat avec le slogan : Laghouat, le livre des Oasis aux montagnes du Djrudjura. C’est d’ailleurs là l’une des innovations originales de cette nouvelle édition de cet événement organisé par la direction de la culture en collaboration avec de nombreux autres organismes culturels publics. La tenue de ce Salon du livre sera mise à profit afin de procéder à l’inauguration de la bibliothèque urbaine de la ville de Tizi Ouzou au nom du précurseur de l’écriture en langue amazighe, Si Amar Ou Saïd Boulifa, a-t-on appris. La deuxième innovation est le lancement de la première édition du concours de la meilleure nouvelle en quatre langues qui sera animée par l’écrivain Abderrahmane Yefsah. Quant à la deuxième édition du concours du meilleur lecteur, elle aura lieu également à l’occasion de ce Salon du livre. Le dimanche 19 janvier, aura lieu la journée dédiée à l’histoire de la guerre d’indépendance algérienne en guise d’hommage à Djoudi Attoumi.

Evènement pluridisciplinaire

Le public aura ainsi droit à la projection d’un film-documentaire sur le parcours révolutionnaire de Djoudi Attoumi suivie d’hommages et de témoignages sur la vie et l’œuvre de Djoudi Attoumi qui seront animés par les amis, les compagnons de lutte et des chercheurs en histoire. Les grands axes thématiques des expositions qui émailleront cet événement sont les grandes figures littéraires et scientifiques algériennes, le fonds documentaire de la bibliothèque principale de lecture publique de Tizi Ouzou et, bien sûr, les expositions-ventes de livres tous thèmes et genres confondus. L’un des volets les plus importants de ce Salon du livre de Tizi Ouzou sera bien entendu celui des conférences-débats. Ainsi, une rencontre avec le chercheur Abderrahmane Khelifa (historien) et Kamel Stiti (directeur du parc culturel de Laghouat) inaugurera le cycle des conférences.

Elle sera suivie d’une autre qui sera animée par Abdelkader Bendamèche, directeur de l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) sur le thème : « Le patrimoine musical algérien à travers l’écriture. » Une table-ronde autour des histoires tirées du patrimoine poétique populaire et adaptées en romans sera animée par les écrivains Lazhari Labter et Amel El Mahdi en présence du romancier Hacène Halouane.

Voix féminines

Dans le même sillage, ce Salon annuel du livre sera ponctué par une rencontre littéraire avec la jeune plume Kahina Temzi sur le thème : « Des livres et des voix » avec la participation de l’écrivain-poète Youcef Merahi. Une table-ronde, dédiée à la littérature féminine, sera au menu avec la participation des écrivaines : Farida Sahoui, Lynda Chouiten (lauréate du prix Assia Djebar du meilleur roman en langue française en 2019), Ouarda Baziz Chérifi, Hanifa Hamouche et Nadia Sebkhi. Il faut préciser, enfin, que des activités annexes et parallèles seront programmées tout au long de la tenue du salon comme des ateliers, des projections de films thématiques ainsi que des sorties pédagogiques.