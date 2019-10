L’ambassade des États-Unis à Alger est honorée de participer au Salon international du livre d’Alger (Sila) 2019 et vous invite à visiter son stand situé dans le Pavillon central de la Safex pour rencontrer notre auteur et en apprendre davantage sur nos programmes culturels et éducatifs. Nous sommes heureux de recevoir cette année de Daniel Wilson, un Cherokee et auteur du best-seller du New York Times Robopocalypse et de sa suite Robogenesis ainsi que de nombreux autres ouvrages, notamment How to Survive a Robot Uprising [Comment survivre à un soulèvement de robots], The Clockwork Dynasty et Amped. Daniel Wilson est titulaire d’un doctorat en robotique de l’université Carnegie Mellon ainsi que d’une maîtrise en intelligence artificielle et en robotique. Lors de son séjour en Algérie, Daniel Wilson animera des ateliers au profit de jeunes auteurs et étudiants algériens à Alger et à Oran. Il signera son livre Robopocalypse – un roman dans lequel il explore les capacités des robots et dépeint un monde dans lequel l’intelligence artificielle devient incontrôlable – au stand de l’ambassade et ce le 1er novembre de 14h00 à 15h00.

Le personnel de l’ambassade sera sur place pour répondre aux questions et partager des informations sur nos programmes d’échanges éducatifs par lesquels les Algériens pourraient être intéressés. Pour de plus amples informations sur notre participation au Sila, suivez notre couverture sur Facebook, Twitter et Instagram à travers le hashtag #USatSILA2019.