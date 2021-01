Plus de deux cent oeuvres, où l'on a extrait la moitié et c'est déjà un exploit! Un pari réussi haut la main, puisque toute cette matière aura servi à l'accomplissement d'un travail remarquable et un laps de temps record. À Alpha Tango, nul impossible n'est retenu pourrions nous dire. Et le projet initié dans le cadre de l'événement des Instituts français dans le monde, à savoir La Nuit des idées, était des plus fantastiques! De quoi s'agit-il au juste? Eh bien, de la manifestation «Vital» lancée le mois dernier par la boite de production audiovisuelle Alpha Tango qui, après un appel à projets à différents artistes amateurs ou professionnels, tous médiums artistiques confondus, deux personnes se sont attelées à réaliser ce formidable mariage de l'image et du son, l'un après un minutieux montage et l'autre, en composant des morceaux musicaux en totale improvisation dessus, puisqu'il venait d'assister au dévoilement des images en même temps qu'un public trié sur le volet, Covid oblige! Contexte particulier, ambiance exceptionnelle et thématique fort éloquente qui s'accordaient tous parfaitement bien puisque le résultat répondait à cette impérative raison de l'humanité depuis un an: survivre et surtout continuer à se battre, à créer et à vivre malgré tout les obstacles et les contraintes.

Des contraintes franchies haut la main

Des prises de risques que Thomas Castaing, le réalisateur a su relever haut la main de par une découpe d'images au scalpel près et à la fourmi, combiné, aux sons majestueux, «Chamanes» et autres essais sur piano et percussions hypothétiques que Safy Boutella a su exécuter in live. Ce dernier a, en effet, achevé d'insuffler à ces images des émotions autrement plus vraies que nature lorsqu'on regarde un film dans une salle obscure. Muni d'une ribambelle d'instruments, caché derrière sa muraille, faite en rideau de pèche, tel un soldat qui s'en va en guerre, Safy Boutella aura su, en effet, improviser des sons et des mélodies bien harmonieuses, que ce soit tantôt par la voie «guturalle» ou instrumentale, qui finissaient par faire naître enfin, «ce» film que d'aucuns pouvaient se fabriquer dans sa tête, de par son imagination propre et sa sensibilité. Et ainsi s'approprier ce film tel qu'il le ressent et le perçoit. De la photo, de la danse, des arts plastiques, de l'écriture, de la comédie, du jeu, des sourires, du mouvement, de la nature, de la solitude ou de la foule en extase... Puis cette trame narrative qui reliait ces images entre elles et qui revenait comme un leitmotiv avec comme point focal le visage qui crève l'écran de la jeune Hania Chabane, comédienne dans ce film court métrage, signé Amine Kabbès.

Créer une oeuvre en patchwork

Lors de la présentation de cette fresque visuelle et expérimentale, Thomas Castaing, le réalisateur, confiera devant l'ensemble des présents et notamment des jeunes artistes participants à cette belle aventure artistique: «Le but était de créer avec vos oeuvres. J'ai été le plus délicat possible. J'ai essayé de respecter au montage les thèmes et les idées que vous m'avez offerts. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'effets, mais un travail de collage. Le but était de créer une oeuvre, qui, au final, devient un instantané de la vision des artistes et des participants sur cette année si particulière qu'on a vécue». Et de renchérir: «Le but de ce choix de montage était qu'on devait sortir de chaque oeuvre, chaque image, quelque chose qui nous unit tous, je ne pouvais pas consacrer à chaque artiste le temps que, lui m'avait donné...», a t-il précisé.

Mariage des sons et des images

Et Safy Boutella de dire en préambule aussi avant l'entame de cet exercice si périlleux, et de se jeter à l'eau: «Je vais découvrir en temps réel comme vous les images. Quelles qu'elles soient, ce que je vais réussir ou pas, puisque je peux rater des choses, de ce merveilleux projet, je voudrai que vous sachiez que je vais y mettre tout mon coeur au nom et en hommage à tout ceux qui ont souffert, de prés ou de loin, dans leur chair, dans leurs familles et des douleurs que leur a causé cette spectaculaire et ahurissante pandémie, je voudrai leur dire combien je les aime et combien mon coeur vous accompagne.». Un film de 30 minutes donc qui contenait des moments graves, parfois durs et d'une forte dentiste émotionnelle en passant par l'effervescence en saut joyeux dans l'espérance, celui de l'après-Covid tant attendu par tout le monde...

De l'espérance pour un meilleur lendemain

À propos des images retenues, Thomas s'est félicité à nouveau de la richesse de la matière reçue, tout en avouant qu'il va produire bientôt un film d'un des participants au projet «Vital». Et d'indiquer: «L'idée chez Alpha Tango est d'être un motivateur de talent, de découverte, et d'échange. La porte est donc ouverte.». Et Safy Boutella de préciser après la projection du film, son idée sur son travail accompli: «Je n'ai effectivement pas vu les images avant, mais je n'allais pas quand même prendre le risque d'arriver tout nu et de découvrir comme ça. J'ai quand même pensé au sujet, au thème. Cette année, nous avons tous, et d'ailleurs le monde entier, été impactés, touchés, j'ai fait plusieurs essais, sur la base de la feuille de route que tout le monde a reçue, je me suis mis à faire une atmosphère, et puis un thème, et puis un motif, l'inscrire à ma façon, puis le mettre à côté, et puis, en faire, un troisième, un quatrième etc. le lendemain j'avais d'autres idées qui écrasaient les précédentes...J'ai passé mon temps à y penser et à écraser certaines idées au détriment d'autres, je ne me souviens pas trop de ce que j'ai gardé vraiment, mais j'ai fabriqué les ambiances et les petites mélodies...ces petites choses que je pensais être convenables pour ce que j'allais voir et que je ne connaissais pas.».Et cela passait la crème, en effet, car l'on finissait par ne plus regarder le musicien jouer, mais juste à écouter au loin et éprouver ces choses, nées de cet «instant» où l'on regarde un film et on se met à rêver...