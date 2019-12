Actions citoyennes de grande envergure. Le théâtre régional Abdelkader-Alloula innove et va de l’avant en mettant en place une nouvelle trouvaille à la portée des enfants et leurs parents sans trop casquer ni avoir trop de tracas. Il suffit de se mettre avec une partie symbolisant le retour à la vertu visant essentiellement la réunification de tous les acteurs férus de la culture en lui donnant un coup de pouce dans le cadre de sa renaissance. Devant le théâtre et le livre, le pouvoir de l’argent cède, il flanche. «Un livre contre un billet d’accès ou encore vacances au théâtre.» Tel est l’intitulé de la politique, mûrement réfléchie, adoptée par la direction du théâtre régional Abdelkader-Alloula. C’est ce qu’a déclaré exclusivement à L’Expression Mourad Senoussi, directeur du théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran, expliquant que «cette opération s’inscrit dans le cadre des actes citoyens avalisés et à mener par la direction du théâtre lors de la période des vacances de la fin du premier trimestre de cette année scolaire. Les enfants scolarisés sont invités en masse à bénéficier du large programme théâtral qui leur est concocté dont l’accès est libre. Au préalable, leurs parents prennent part à une action tout aussi bénéfique aux enfants n’ayant pas accès à la lecture en faisant don de livres.Des livres au profit des enfants «Les livres collectés le seront au profit des habitants et des enfants de Ras El Aïn et autres quartiers de la ville relogés dans la commune de Oued Tlélat dans le cadre des dernières opérations de relogement dans de nouvelles cités dépourvues de cadre de lecture, la bibliothèque». «On vise la quête, ces jours-ci, d’au moins 3.000 livres», a-t-il affirmé expliquant que «ces livres seront offerts à la bibliothèque de Oued Tlélat». «On s’est donné tout le temps pour réussir cette opération », a explicité Mourad Senoussi. Cette opération est motivée par la réussite de la première expérience lancée et qui a abouti à la collecte, en moins de 5 jours, de 3.000 livres qui ont permis l’ouverture d’une bibliothèque de l’hôpital pédiatrique de Canastel.

Action citoyenneLa solidarité est donc de mise. D’autant plus que cette action est limitée dans la durée, elle sera menée pendant 10 jours durant les vacances de l’hiver. Ainsi donc, le citoyen est, selon Mourad Senoussi, appelé à prendre part à ce processus dans lequel il s’en sort gagnant en participant amplement à sa réussite. D’autant que le participant s’en sort doublement gagnant, il prend à la fois part à cette action de solidarité tout en bénéficiant de la gratuité de l’accès au théâtre. «C’est toute une dynamique mise de l’avant », dira Mourad Senoussi.

Le TRO sera animé en 2020 À partir de janvier, le théâtre régional d’Oran passe à la production aussi bien qualitative que quantitative. Cette fois-ci, nous aurons à produire deux concerts chaque mois. Des concerts de haut niveau sont inscrits cette fois ci. Ils seront animés par des artistes de renom en collaboration avec les centres culturels et ambassades, à commencer par un spectacle de blues et de jazz à animer par des troupes venant de Paris en plus de deux autres spectacles de musiques du monde et de Flamenco. En plus de la récupération du café culturel, la direction de l’ex-opéra d’Oran juge à la fois utile et bénéfique d’ouvrir le théâtre régional cinq jours chaque semaine. Dans le tas, les lundis seront consacrés pour les amateurs, les mardis pour les enfants tandis que les mercredis, jeudi et samedi seront animés par les professionnels. Etant homme de théâtre, Mourad Senoussi annonce le nouveau One man show de Samir Bouanani, ce projet qui sera rendu public à partir du mois de mars. «Nous comptons sur nos moyens sans subventions.» « Nous avons notre public à qui nous faisons confiance».