Ifru Design organise pour la deuxième fois l'Aventure artistique, mais cette fois-ci, c'est à Ath Yanni en collaboration avec la Bijouterie Ounnas et Kaddache. Le départ aura lieu le 25 février 2021 à 11h et le retour le 27 février 2021. Au total trois jours et deux nuits en demi-pension (petit déjeuner - dîner). Le programme de déclinera comme suit: Le premier jour correspondant au départ se fera par bus, et arrivée à Ath Yenni en résidence, installation, visite du village Ait Larbaâ, diner puis soirée avec la conteuse Mina Belmihoub et de la musique avec les jeunes du village. Le deuxième jour, c'est place au départ vers le village Ait Lahcen, une visite des vieilles maisons kabyles (Axxam Aqdim, ruelles, tajmaâth....) et peinture / dessin encadrés par l'artiste Hakima Silakhal. Apres le déjeuner libre, les participants sont invités à visiter les montagnes (la Main du Juif), avec une randonnée qui leur permettra de se laisser aller à leurs activités artistiques (peinture /dessin). Le soir se voudra tout aussi convivial et animé. Le 3ème jour, les voyageurs auront à visiter des bijouteries ainsi que leurs ateliers de Ath Yanni. Place à un déjeuner pique-nique au bord de la rivière, à la peinture et au-dessin avant de retourner à Alger. (passage par la côte). Notons que le séjour inclut l'hébergement, le transport par bus confortable, une demi- pension, un guide accompagnateur et des plats traditionnels. Le tarif de ce séjour est de l'ordre de 9 000 DZD par personne, sachez que le groupe peut prendre jusqu'à 24 personnes maximum. Pour s'inscrire, il suffit d'écrire à [email protected] Adresse: 139ter, Boulevard Krim. Belkacem, Télémly, Alger, Algérie. Il est possible d'effectuer le paiement par CCP. Bon voyage artistique à tous!