L’ambassade du Japon a convié le public algérois, mardi soir, à aller à la rencontre de deux membres de groupe de musique traditionnelle japonaise Wagaku-Miyabi, Hara Yoshiko et Kojima Yuko, qui ont animé un fantastique concert de taiko (tambour japonais) et shinobue (flûte japonaise) mardi dernier à la salle Ibn Zeydoun de Riadh el Feth à Alger, et ce, à la veille du master class donné par Wagaku-Miyabi pour les étudiants à l’Institut national supérieur de la musique d’Alger (Insm). Les deux musiciennes se sont surpassées, l’une sur la flûte et l’autre sur tambour pour nous faire conter l’histoire du Japon ou quelques fragments de son patrimoine, à travers des variations de rythmes et de mélodies. Un voyage dans les champs, au cœur du Japon ou des saisons, le tempo se déclinant sur différentes manières comme autant de flammes, à la force des bras. Un feu que l’instrument suggère comme une bête joyeuse qui danse en virevoltant dans le ciel. Des morceaux interprétés, issus de diverses régions du Japon, notamment par les pécheurs lors de compétition. Un vrai appel au voyage au sein de la culture nippone.

Rythme et force

La voix des deux artistes accompagne parfois les sons comme des onomatopées pour donner encore plus de relief à cette musique authentique. Le lyrisme aussi était au rendez-vous par la beauté non seulement des instruments de percussion, mais aussi par la voix enchanteresse de la joueuse du tambour. Une invitation aussi à une belle cérémonie festive à laquelle le public était profondément réceptive. à noter que les deux membres du groupe Wagaku Miyabi ont vers la fin du récital interprété un morceau, Desert Rose qui ordinairement est chanté par Sting et Mami.

Douceur et harmonie

Un autre morceau festif avant que les deux musiciens ne prennent le public de court et sortent dans le hall de la salle Ibn Zeydoun, au grand bonheur de tout le monde et se mettent à jouer de plus belle, créant la surprise parmi l’assistance. Une façon de se rapprocher encore plus des Algériens, grâce à cette musique folklorique et ces gestes chaleureux. Il est bon de noter que Yoshiko Hara présente au chant et au tambour japonais est née à Kyoto, au Japon. Elle a étudié le chant au Kobe Collège de Nishinomiya / Japon sous la direction du professeur Tatsuji Hayashi. En 1974 elle part en Allemagne et devient étudiante du professeur Ingeborg Reichelt à l’Institut national Robert-Schumann (actuel: Robert-Schumann-Musicacademy) à Düsseldorf. Elle a obtenu son diplôme en 1982 avec d’excellentes notes et un an après, elle a réussi l’examen de concert. En se concentrant sur la musique religieuse, elle a donné de nombreux concerts en Allemagne et au Japon. Pour sa tournée, elle s’est rendue en Belgique, en France, en Finlande, en Grande-Bretagne, en Italie, au Luxembourg, au Mexique, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, en Hongrie et en Suisse. Et de nombreux disques et enregistrements diffusés ont suivi.

Une culture de cérémonial et de fête

Dans les années 80, elle se produit deux fois au Vatican devant le public de Sa Sainteté. Depuis 1988, elle enseigne le chant à l’école de musique publique de Heiligenhaus. En 1996, elle rejoint le Taikogroup «Tentekko Taiko», avec lequel elle se produit partout en Europe et au Japon. Depuis 2006, elle chante et se produit avec l’ensemble «Wagaku-Miyabi». Depuis 2009, elle enseigne la batterie au club de batterie japonais «Taiko-Kids». En 2011, elle dirige le «Sakura Chorus» du Club japonais de Düsseldorf. Pour sa part, Yuko Kojima-Bauer, joueuse de flute, shinobue (flute en bambou) est née quant à elle née à Shizuoka, au Japon. Elle a commencé à l’âge de 3 ans des études de musique classique européenne au piano. Malgré ses premiers succès, elle se tourne vers «son» instrument, la flûte. Encouragée par la master class de Marcel Moyse, elle a commencé à étudier à Tokyo sous la direction du professeur Yoshida et du professeur H. Yamaguchi et plus tard à Cologne (Allemagne) sous la direction du professeur Möhring and prof Adorjan. De 1987 à 1989, Elle était flûtiste de la Südbayerischer Philharmonie et depuis 1990, elle est soliste indépendante et membre d’ensemble principalement en Allemagne.

De 1998 à 2016, elle joue du shinobue (flûte japonaise en bambou) au « Tentekko Taiko », l’un des principaux groupes Wadaiko à cette époque et a donné de nombreux concerts à l’échelle internationale. En 2009, elle a créé «Taiko Kids», un groupe de tambour spécialement pour les enfants. Ce groupe enseigne non seulement le tambour, mais aussi la valeur du Japon comme la discipline et la coopération. Cela renforce les compétences de la communication interculturelle, car les enfants allemands et japonais jouent ensemble, ce qui n’est pas une expérience courante, même de nos jours.

Fin 2006, elle crée «Wagaku-Miyabi», un nouvel ensemble nippo-européen, et élargit à nouveau ses bases musicales. Ses compétences incluent, en plus de sa musique européenne classique, de la musique traditionnelle et contemporaine de son pays d’origine, le Japon. En somme, deux musiciens de grand talent que le public algérois a eu le droit d’écouter et d’en apprécier la musique.