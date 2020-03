Il a été projeté le 10 mars 2020, soit quelques jours seulement après la tenue de la Journée internationale des droits des femmes. Ce film documentaire, très poignant, donne la parole à plus de 2 000 femmes issues de 50 pays dans le monde. Le film nous plonge dans le monde de la gent féminine et nous fait découvrir leurs maux et leur joie à travers des confidences parfois bouleversantes. Intenables! Ce film est une immersion totale- comme le suggère la très belle scène de cette femme nageant au fond de l'eau avec un gros poisson non loin d'elle, dans l'univers intime de ces femmes qui vont nous livrer leurs inquiétudes, vicissitudes, mais aussi leur courage et ténacité à prendre leur destin en main. Ce film documentaire dresse le portrait de différentes femmes qui témoignent ainsi, soit face à la caméra, plan serré dans un studio, à leur corps défendant ou juste à travers leur «être» dans leur milieu naturel, que ce soit champs, usine, maison, nature, seule, avec leur conjoint ou avec et bébé et enfants...

Force intérieure

Moult thèmes liés au quotidien de la femme sont abordés, notamment la maternité, l'éducation, la sexualité, le mariage, la violence conjugale, mais aussi l'excision, etc. des images belles et panoramiques, des plus poétiques viennent calmer tout ça comme pour apaiser ce trop-plein d'émotion et venir un peu nous inciter à la réflexion, à la contemplation de nous -mêmes, avant que d'autres témoignages viennent secouer à nouveau le rythme du récit, comme ceux de ces femmes défigurées par l'acide parce qu'elles n'ont pas fini d'achever leur dot (en Inde). Des récits choquants tout comme celui des femmes excisées, qui nous rappellent combien le monde des femmes est rempli de brutalité, alors qu'il est synonyme de «tendresse» et de «sensibilité» comme le soulignera une des femmes en préambule. Bien sûr, l'on rit aussi, énormément, grâce à des témoignages qui peuvent être incongrus, drôles, farfelus mais si vrais! Beaucoup de femmes vont se retrouver dans cette parole qui se libère et fait du bien, celle qui dit crûment les choses sans les travestir comme dans un «film porno»...Ou encore nous interpeller les consciences quant au ravage du diktat de la société patriarcale, mais aussi de la beauté à tout prix, qui exige de la femme d'être toujours belle.

Méditation et contemplation à cela, le film vient

contrebalancer ces idées reçues en montrant avec à la fois grâce et pudeur, des corps de femmes nues debout, altières et dont la caméra finit toujours par se poser sur leur regard franc et fort, qui perce l'âme. Woman est un film touchant qui dit la femme en toute simplicité, de l'avènement de ses règles, jusqu'à l'arrivée des rides, de la vieillesse, de son rapport de la femme avec l'homme, de l'appropriation de son corps lorsqu'on décide de changer de sexe, de l'amour

homosexuel... Tout est abordé avec finesse et justesse, y compris la maternité, grâce à ce magnifique plan sur le ventre rond d'une femme noire et puis de parler aussi des inégalités salariales entre femmes et hommes dans les pays que l'on croit développés et autres anomalies que l'on penserait révolues. Woman parle à tous et à toutes et s'adresse à tout le monde. Le film de Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand est rehaussé de ces sublimes vues aériennes qui rappellent tant la touche cinématographique impressionnante de Yanns Arthus- Bertrand et ses fameux plans pris avec un drone.

De l'esthétique de l'image...

L'attrait esthétique est l'élément qui rajoute de l'épaisseur à ce film, insufflant ainsi fraîcheur et gravité à la fois à ses protagonistes, mais du dépaysement aussi à travers ces haltes dans différentes géographies de la planète, des endroits bien reculés, dévoilant des cultures et des nationalités toutes aussi différentes les unes des autres, mais qui se rejoignent finalement dans un seul point commun: la condition existentielle de la femme qui connaît, chacune à plus ou moins de degrés, les mêmes souffrances et aléas de la vie... Woman est un film qui interpelle encore et encore sur le combat des femmes et leur détermination impérative de poursuivre le combat, tout en résistant pour les générations futures. Une cause commune au féminin qui efface les distances et casse les barrières pour ne laisser qu'une seule réalité celle des femmes en butte à leur solitude, à leur fragilité parfois, mais à leur force intérieure en dépit des difficultés, confrontées chacune sur son continent. Un film qui dit la dignité, mais aussi la fierté d'être une femme tout en posant des questions quant à sa féminité, son rôle au sein de la famille, de la société... En somme, un film utile et d'autant plus important et nécessaire!