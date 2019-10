L’opéra d’Alger ouvrira ses portes dans le cadre d’un nouvel espace nommé « Café de l’opéra » et pour sa première édition une conférence animée par le romancier Waciny Laâredj le 26 octobre prochain. La conférence autour du thème « les Gitans aiment aussi » aura lieu à 17h. Elle se tiendra au niveau du rez-de-chaussée de l’espace Café de l’opéra. Elle reprendra les grandes lignes de l’ouvrage de l’auteur. Il est à noter que Waciny Laâredj est un écrivain, romancier et critique littéraire, natif de Tlemcen. Il écrit en arabe et en français et a enseigné la littérature moderne à l’université d’Alger jusqu’à 1994 puis la littérature à la Sorbonne. Il a également reçu plusieurs prix pour ses écrits.