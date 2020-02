Apres avoir conquis le public algérien, l’année dernière en assurant la première partie du spectacle d’Haroun, Wary Nichen viendra se produire cette fois avec son nouveau spectacle Nomade 2.0 le 27 février 2020 à l’opéra d’Alger Boualem Bessaïh. Le comédien d’origine algérienne, actuellement en tournée dans le monde, tenait à tout prix à donner une représentation dans son pays. L’envie de jouer son spectacle Nomade 2.0 en entier était très présente et pressante ! Il a immédiatement libéré son emploi du temps pour faire rire ses compatriotes le temps d’une scène. « Entre poésie et ironie, Wary Nichen est un nomade des temps modernes. Cet enfant d’Algérie a roulé sa bosse en France, au Canada et en Angleterre, son sens aigu de l’observation relève les différences entre l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud et amène son public d’origine et de milieux sociaux différents à rire ensemble d’eux-mêmes. Il sait habilement entremêler poésie et ironie. Jamais dans la moquerie, toujours dans le respect, pourrait résumer son humour fin et efficace qui rapproche tout le monde». peut –on lire dans le communiqué de presse de cet événement qui s’inscrit dans le cadre de la manifestation «Stand Up DZ». Celle-ci nous indique-t-on est «un projet culturel, commercial et solidaire de promotion de one-man-show humoristique».

En effet, Stand Up Dz lance pour la première fois un concours d’humoristes amateurs, issus de toute l’Algérie. Les plus doués auront la chance de révéler leur talent et leur potentiel comique durant la première partie des têtes d’affiche dont Wary Nichen. Cette manifestation est organisée par Mediacorp. Cette société de production audiovisuelle et d’évènementiel existe depuis 2005. On a pu voir des certaines de ses productions sur le petit écran comme «Bordj El Abtal», «Rajli Chef » et « Familtna », entre autres. Dans le domaine de l’évènementiel, c’est par l’organisation du « Ballon d’or » ou du « Rallye Touareg » que Mediacorp s’est fait connaître. Il est noté que tout au long de l’année et en parallèle des spectacles produits, un concours de jeunes talents est organisé. Le principe est simple : les stand-uppers devront poster une vidéo sur Facebook. Celui ou celle qui obtiendra le plus de likes pourra faire la première partie de l’humoriste. C’est le public algérien qui choisira lui-même les stand-uppeurs qui forgeront la future scène algérienne ! Pour ce premier spectacle, Stand Up DZ a la chance d’accueillir l’un des humoristes les plus en vue du moment, à savoir Wary Nichan. à noter que le spectacle débutera à 20h30. Le prix du billet est fixé à 3000.DA.