Les droits du film font l'objet d'une guerre d'enchères frénétique de tous les gros studios hollywoodiens. C'est LE prochain gros blockbuster pour Will Smith.

La superstar sera à l'affiche de Fast & Loose, un thriller signé David Leitch (Deadpool 2, Hobbs & Shaw) dont le scénario s'annonce explosif. L'acteur y incarnera John Riley, un homme qui se réveille à Tijuana après avoir été laissé pour mort, avec absolument aucun souvenir de la personne qu'il est réellement. L'homme parvient à reconstruire des bribes de sa vie en rassemblant des indices, mais s'aperçoit qu'il vivait en fait une double vie: celle du leader d'une puissante organisation criminelle d'un côté, et de l'autre celle d'un agent de la CIA infiltré, mais sans avenir et sans famille.

Naviguant entre ces deux existences aux antipodes, il va devoir faire un choix. Pour le moment, aucun studio n'a signé le film, et pour cause: tous les plus gros distributeurs sont actuellement engagés dans une guerre d'enchères pour obtenir les droits du projet, développé par STXFilms. D'après Deadline, Warner Bros., MGM, la Paramount, Sony, ainsi que les services de streaming comme Amazon, Netflix ou Apple sont tous sur le coup et sont prêts à débourser des millions pour décrocher le gros lot. Will Smith a un autre projet sur les rails puisqu'il doit d'abord tourner sous la direction d'Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer) dans Emancipation. Il y incarnera un esclave qui échappe à une bande de chasseurs de primes pendant la Guerre civile. David Leitch, de son côté, doit réaliser Bullet Train, le prochain film de Brad Pitt, avec Zazie Beetz et Michael Shannon.