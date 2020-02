L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) par son département Arts visuels et patrimoine a lancé un appel à candidature pour le workshop «Art digital» dirigé par les deux artistes digitales Samy Lamouti (Algérien) et Rémi Lapierre (Canadien).Le workshop aura lieu du 23 au 26 février 2020 à la villa Abdeltif. Durant les 4 jours les candidats auront le temps d’apprendre les bases théorique, pratique et support technique et opérationnelle dans la production et création d’œuvres artistiques numériques immersives : Mapping Video. Chaque candidat devra avoir des connaissances nécessaires des logiciels 2D ou 3D, montage vidéo ou photographie et se munir de son Lap Top. Le programme des workshops dans la production et création d’œuvres artistiques numériques immersives comprendra : le pipline, la préproduction, l’introduction/perfectionnement aux techniques de rendu en temps réel, réalité virtuelle et du mapping 3D, la méthodologie et la production d’une œuvre à la fin du workshop. Veuillez envoyez vos candidatures à [email protected] Rappelons que le dernier délai de candidature est fixé au 20 février 2020.