Le centre culturel Lakhdar-Rebbah propose deux ateliers de quartiers du diagnostic urbain et de l’aménagement de l’espace public. Les deux workshops sont dédies aux enfants et femmes résidant à Belouizdad, Alger. L’espace El Mersam Space de l’association Sidra situé audit centre culturel abritera deux ateliers les 26 et 28 décembre, de 13h à 17h. Le premier atelier intitulé « El Hamma imaginé par les enfants » est dédié aux enfants âgés de 6 ans et plus. Le deuxième atelier, « El Hamma conçu & aménagé par les femmes », est ouvert aux femmes de tous âges et résidant à Belouizdad. Le premier atelier aura lieu le 26 décembre tandis que le deuxième se tiendra le 28. Les deux événements se dérouleront de 13h à 17h. A noter que le centre Lakhder-Rebbah est localisé à la place du 11-Décembre à Belouizdad ex- Belcourt. L’accès est gratuit pour les deux ateliers de quartiers.