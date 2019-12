L’Aarc vous convie ce samedi au vernissage de l’expo Genèse de l’artiste-peintre Yasmine Siad. Le vernissage se tiendra à Dar Abdeltif à partir de 15h30. «Genèse» est une exposition, dont les figures non abstraites sont tortueuses, faites de lippes généreuses et de bourrelets trop pertinents qui «dénoncent» ou qui «énoncent» des formes trop généreuses, voulues comme imparfaites. On est en face d’une œuvre qui trouve son éloquence dans le principe même de liberté de la donzelle au charme intégral. Pourtant la douleur est là…indicible, se frayant un chemin dans l’accumulation de formes et de couleurs qui par l’instrument remplace la parole…la peinture ne ment pas, c’est pour cela que le délicat corpus peint de Yasmine SIAD se laisse voir…sans aucun commentaire superflu, les mots ne pouvant se raconter à la place de sa peinture qui est à l’orée de la naissance d’un style…