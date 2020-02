La pièce «Yema n Dzaïr» (Ma mère l’Algérie) de l’association culturelle «Ithrène Takerdousset» de Bouira a remporté le Prix du meilleur spectacle de la 11ème édition du Festival national culturel du théâtre amazigh, clôturé, mardi soir, au théâtre régional de Batna. Ayant enchanté le public, cette pièce théâtrale relatant la triste histoire d’une mère qui consacre sa vie à son fils, happé par les affres de la criminalité, une fois devenu grand avant de finir par se retrouver en prison, a été très applaudie par le public du Festival. La cérémonie de remise des prix de ce Festival qui s’est ouvert le 3 février en cours, s’est déroulée dans une ambiance festive au milieu d’une présence singulière des familles. Le Prix du meilleur réalisateur a été décerné à Massinissa Hadbi pour sa pièce «Ettabek Essabaâ» (7ème étage) du théâtre régional de Tizi Ouzou et celui de la Meilleure interprétation masculine est revenu à Malek Fellag qui a joué dans cette même pièce. De son côté, Saddam Sahraoui a remporté le Prix du meilleur texte pour sa pièce «Ithnain fi Ouahed» (Deux en un) de la coopérative culturelle «El Fadha El Azrek» de Batna, tandis que Hamza Boukir a obtenu le Prix de la meilleure scénographie pour sa pièce «Chafaoui» (souvenirs) de la coopérative Thagherma d’Akbou (Béjaïa), dont la comédienne Hassiba Aït Djebara a remporté au même titre que Soumia Bouneb le Prix de la meilleure interprétation féminine pour les pièces respectives de «Chafaoui» et «Tinhinane» du théâtre régional d’Oum El Bouaghi. Quant au Prix de la meilleure musique, il a été décerné à Abdelhamid Khomri pour la pièce «Tinhinane» du théâtre d’Oum El Bouaghi, qui s’est également vu attribuer le Prix de la seconde meilleure interprétation féminine à Zoulikha Talbi (Tinhinane) ex aequo avec Nassira Benyoucef pour la pièce «Yemane Dzaïr» de Bouira. Le comédien Salah Chiba de la coopérative «El Fadha El Azrek» de Batna a décroché, pour sa part, le Prix de la seconde meilleure interprétation masculine alors que le prix du jury a été décerné à la troupe «Tala» des arts dramatiques de Tizi Ouzou pour la pièce «Nek nagh ntsat» (Elle ou moi). Au total, 16 troupes de diverses localités du pays dont celles des théâtres régionaux de Béjaïa, Tizi Ouzou, Oum El Bouaghi et le TNA ont participé à ce Festival qui a connu, notamment la tenue d’une conférence sur le théâtre, en tant qu’espace de communication et de fraternité.