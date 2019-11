Le chanteur Youss marque son grand retour sur la scène algérienne aujourd’hui. En effet, l’auteur de « Ara garou » et tant d’autres tubes de rap algériens, se produira ce soir à la salle Ibn Zeydoun de Riad El Feth, à partir de 20h. L’occasion pour l’artiste de présenter son tout nouvel album « Wlidy ». Le musicien franco-algérien est surtout connu pour ses compositions teintées de reggae, de hip-hop et de soul. Un mélange des genres qui inscrit Youss dans ce qui se fait de plus original au niveau de l’actualité musicale algérienne. C’est d’ailleurs avec beaucoup d’enthousiasme que le natif du pays retrouvera son public et rencontrera ses très nombreux fans déjà sous le charme de ses textes. A noter que le prix du billet est fixé à 800 DA.