Une chaîne youtube pour découvrir les parcs culturels de l'Algérie vient de voir le jour. Cette initiative visant à vulgariser le patrimoine algérien a vu le jour. Nommé Ppca pour Projet des Parcs culturels algériens, il entend faire connaître la richesse environnementale et culturelle dont jouit le pays. En plus d'un site Web, une chaîne Youtube a également été créée afin de faire «connaitre les 5 parcs culturels de l'Algérie couvrant une superficie de

1 042 527 km2, (soit près de 44% du territoire national)». Un contenu en plusieurs langues (français, arabe, anglais) sera à retrouver à un rythme régulier. Des portraits de personnes liés aux lieux et présentations des parcs seront au programme pour les curieux et amoureux du patrimoine algérien.

Le mode de gestion et de vie de et dans ces parcs sera également mis en avant, ce dernier étant souvent axé sur le principe nature-culture.

Le Projet des Parcs culturels algériens (Ppca) est inscrit dans le cadre de la coopération internationale entre l'Algérie et le Fonds mondial pour l'environnement. coordonné par le ministère des Affaires étrangères (MAE) et mis en oeuvre par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), il est mis en exécution par le ministère de la Culture.