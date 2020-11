Les mélomanes ont cultivé cette culture, voire ce culte du texte, que bien des artistes en ont fait une priorité, bien plus que la musique et les autres aspects esthétiques. Dans la société kabyle, surtout à une certaine époque, à chaque fois qu'une célébrité éditait une cassette, les débats tournaient souvent sur ce qu'a dit de nouveau l'artiste en question. Il était rare de voir les mélomanes se pencher curieusement sur l'aspect musical avec la même verve que celle dont ils font preuve concernant les textes. C'est ce qui a poussé plusieurs chanteurs à s'inscrire sur cette même lignée, celle tracée par le légendaire Slimane Azem dont une grande partie des vers sont devenus des proverbes avec lesquels on émaille à satiété les discussions.

Parmi les artistes qui ont réussi la prouesse d'être des poètes exceptionnels ces dernières années, il y a incontestablement Zedek Mouloud dont la popularité ne cesse de prendre de l'ampleur.

Innovation poétique

Artiste doté d'une très belle voix, Zedek Mouloud a composé, depuis ses débuts, des chansons d'une beauté exceptionnelle. Mais ce que les mélomanes, de manière générale, admirent le plus chez Zedek Mouloud, c'est la poésie de ce dernier.

Zedek Mouloud a réussi à sortir des sentiers battus en ce qui concerne la dimension poétique de ses chansons. Il ne cesse d'innover, depuis plusieurs années, en insufflant à son oeuvre des métaphores inédites, en puisant dans le patrimoine culturel kabyle, en fouinant dans le lexique parfois oublié, voire en voie de disparition, etc. Et, le résultat, est on ne peut mieux, des plus satisfaisants.

Aujourd'hui, Zedek Mouloud, est considéré parmi les meilleurs poètes kabyles contemporains. On en veut pour preuve le nombre de mémoires universitaires qui ont été réalisés sur sa poésie. Il y a même un livre qui vient de paraître sur l'oeuvre poétique de Zedek Mouloud.

L'ouvrage, a été écrit en tamazight par Mehenni Khalifi et publié par les éditions «Cheikh Mohand Ou Lhocine». Originaire du village Ait Khalfoun, dans la région des Ath Douala, Zedek Mouloud a eu la chance de progresser dans une localité artistique par excellence ayant donné des noms illustres à la chanson kabyle dont l'inénarrable Matoub Lounès ou encore Chérif Hamani, le virtuose du mandole ou encore la grande dame de la chanson kabyle Malika Domrane.

Zedek Mouloud a même côtoyé de très près ces grands artistes. Ces artistes issus de la même région ont tous pour points communs l'importance qu'ils ont accordée au verbe. Mais la prouesse de Zedek Mouloud réside dans le fait qu'en poésie, mais aussi en musique, il a apporté sa touche personnelle. Car que dire après tout ce qui a été chanté par ses aînés?

Une touche personnelle au verbe

Il fallait vraiment que Zedek Mouloud fasse d'incommensurables efforts et un travail de recherche titanesque pour que sa poésie soit tout à fait innovante et pour qu'elle ne soit pas une pâle copie de ce que ses prédécesseurs, illustres et prolifiques, avaient déjà déclamée. Zedek Mouloud a réussi avec brio à relever ce pari difficile. Certes, les thèmes sont, dans bien des cas, les mêmes, mais la façon de les aborder ne ressemble en rien aux textes existants déjà.

Zedek Mouloud a insufflé un nouvel élan à la poésie kabyle. Depuis les années 80 où il s'est lancé dans la chanson, Zedek Mouloud n'a pas cessé d'innover aussi bien sur le plan musical que sur le plan poétique.

Il a apporté un plus indéniable et considérable à la chanson et à la poésie kabyles. Il est considéré aujourd'hui comme étant l'un des meilleurs chanteurs kabyles.

Un digne héritier de Slimane Azem, le précurseur de la chanson kabyle à texte.