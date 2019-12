à l’occasion du Nouvel An et dans le cadre des activités culturelles et artistiques l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger donne rendez-vous au public jeune avec le chanteur de rap : Zedk.

Une ambiance festive et rythmée assurée vous attend ! Cela aura lieu ce mardi 31 décembre 2019 à partir de 19h00 à la salle Ibn Khaldoun.