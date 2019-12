La ferme pédagogique de Zéralda organisera du 9 au 12 janvier son annuel marché de Yennayer. Le Nouvel An berbère est à nos portes et pour le célébrer comme il se doit, la ferme pédagogique de Zéralda (Alger) marque l’occasion en organisant un marché d’artisanat durant 4 jours. Des produits du terroir seront exposés et ce, en partenariat avec l’Association des produits du terroir. Des mets bio seront également de la partie pour les amateurs d’huile d’olive, miels et autres figues. Pour rappel, 2020 marquera la première année où Yennayer sera jour férié. Une belle occasion de célébrer la chose.