L’art est tributaire de deux facteurs : l’argent et le politique lorsqu’il engage plusieurs pays…Nul n’est censé ignorer que l’Algérie défend bec et ongles la cause palestinienne. C’est le premier pays, d’ailleurs, à avoir soutenu ouvertement Yasser Arafat. Les Algériens n’ont jamais hésité une seconde pour démontrer leur solidarité envers le peuple palestinien meurtri et dont la Nakba de 1948 est connue de tous, grands et petits…Bref, l’on ne badine pas avec la Palestine, quand il s’agit de la politique algérienne. D’ailleurs, le célèbre acteur palestinien, Salah Bakri, venu en Algérie il

y a quelques années, nous a confié combien il était reconnaissant envers les Algériens et si touché de voir à quel point ils aiment la Palestine… Une belle histoire humaine avant tout. C’est pour dire qu’on ne joue pas avec ça... Or, depuis la semaine dernière, la presse française parle de l’artiste Zineb Sedira, en évoquant un drôle de contexte. Ce qui devait être une bonne nouvelle au départ, s’est transformé en une polémique tragique. En effet, l’artiste franco-algérienne, pressentie pour représenter la France, l’an prochain, à la biennale de Venise, voit sa place contestée et pour cause ! Accusée par certaines personnalités proches d’Israël, d’être une fervente sympathisante du mouvement BDS (une campagne qui vise au boycott d’Israël). De promouvoir la campagne des boycotts économiques, académiques, culturelles et politiques contre Israël, ses citoyens et d’autres cibles (personnalités, entreprises Ndlr), la plasticienne, qui force est de constater, a pignon sur rue en France et ailleurs (elle vit en Angleterre) a répliqué immédiatement. Voyant sa place menacée Zineb Sedira qui s’était attaquée par le passé au pavillon algérien (la participation algérienne émanait d’une volonté artistique et non pas d’une commande ministérielle faut- il le rappeler) a vite saisi le taureau par les cornes, en s’expliquant dans les colonnes de la presse française.

Défendue par le ministre de la culture

Aussi, cible de plusieurs internautes sur la Toile, Zineb Sedira répond vite et bien dans les médias où elle se lance dans des explications sans ambages. Explications interminables où l’on perçoit la panique de l’artiste qui tente de se justifier. Ainsi affirme-t-elle dans un long démenti : «Je suis heureuse de représenter la France lors de la Biennale 2021 et m’attacherai toujours à lutter contre toutes formes de haine, d’actes ou de propos racistes ou antisémites.» En effet, soupçonnée de faire partie d’un mouvement qui boycotte Israël, Zineb Sedira récuse ces «accusations infondées et calomnieuses», soulignant être «une artiste, pas une activiste». Pourtant, l’on se rappelle, à nouveau qu’elle n’avait pas hésité à signer une pétition pour contrer la volonté de ses «confrères» artistes algériens ayant pris part à la biennale de Venise, l’an dernier, et dont le seul tort était, comme elle, de tenter de résister et de vouloir faire rayonner la créativité de nos jeunes artistes algériens . Zineb Sedira affirme encore : «Je condamne d’ailleurs, fermement, tout boycott… Je m’oppose au BDS et à tout boycott global qui aurait pour résultat contre-productif d’affecter et de paralyser les femmes et les hommes désireux de vivre en paix.» Et pourtant, aujourd’hui, ce sont des politiques français, non pas des artistes qui maintiennent des discours clairs en s’opposant à elle, comme l’a souligné dans un tweet le président du Crif, Francis Kalifat, en s’adressant au ministre de la Culture Franck Riester par ces mots : «Vive émotion et incompréhension : comment une artiste fervente, partisane du BDS, illégal en France, peut-elle représenter notre pays à la biennale de Venise ?». Toutefois, pour défendre Zineb Sedira, le comité de sélection, a souligné «le mérite qu’elle a eu d’ ouvrir la voie à une relecture de l’histoire coloniale, dès la fin des années 1990, quand ces questions étaient encore peu assumées par la société française. «Ces dernières années, elle a élargi ses recherches à d’autres géographies et a étendu la question coloniale à celle des flux économiques et humains et à la circulation des idées», a ajouté le comité, tandis que le ministre français de la Culture a fait savoir de son côté que «Zineb Sedira,

B-HL et la Palestine

s’attache à lutter contre toutes formes de haine, d’actes ou de propos racistes ou antisémites». En effet, Zineb Sedira, est connue pour ses travaux sur l’immigration et le rapport de la filiation entre l’Algérie et la France. Dans ses explications, Zineb Sedira qui soutient n’«avoir jamais participé à la moindre promotion des appels au boycott d’Israël», révèle qu’elle s’est retirée d’une exposition au sein de la biennale de la Méditerranée en juin 2017, pour des raisons qui «n’avaient absolument rien à voir avec ce mouvement dit BDS» ? mais étaient plutôt «purement artistiques», et ce, en raison des mauvaises conditions d’installation d’une de ses vidéos, intitulée, «And the road goes on».

« Contre tout boycott.. »

Elle avoue encore : «j’ai eu le plaisir d’exposer mes œuvres au musée d’Herzlia [en Israël] et plus anciennement à Jérusalem et à Nazareth». Malaise quand on lit toutes ces justifications qui, surtout s’étirent en longueur. Zineb Sedira a le droit et elle est libre d’être pro ou contre le BDS.

Le plus important n’est pas dans ce qu’elle dit, mais dans ce qu’elle ne dira pas. Et qu’elle n’osera pas dire. Ce qui fera dire justement à certains, pour résumer, qu’«elle cautionne» et «fait allégeance à ceux qui pratiquent l’injustice contre les Palestiniens...». Ironie du sort, là encore, après s’être interrogée quant à la légitimité de Zineb Sedira, à «représenter à la Biennale d’art de Venise, une artiste activiste du BDS, chantre du boycott d’Israël ?» et ce, «après le voyage de Emmanuel Macron en Israël», Bernard-Henri Lévy est revenu, à de meilleurs sentiments, en indiquant sur son site : «Zineb Sedira condamne à présent BDS et toute forme de discrimination et de haine : c’est l’essentiel». Et quelques internautes sur les réseaux sociaux de souligner : «Quelle triste récompense !». Et de conclure en ajoutant : «Faut-il se réjouir pour autant de la bénédiction de BHL ? Zineb Sedira peut dormir sur ses lauriers. Elle ira à Venise…»