Elle n'avait que 33 ans quand elle est décédée dans un accident de la route, en France, le 9 janvier 1995. Une mort prématurée d'une artiste qui aurait pu aller encore très loin dans sa carrière. En une poignée d'années, Zohra avait pu et réussi à marquer d'une empreinte indélébile la chanson kabyle féminine. Elle se place, malgré une mort précoce parmi les plus belles et les plus envoûtantes voix féminine kabyles qui ont marqué les mélomanes à l'instar de Hanifa, Nouara, Chérifa, Malika Domrane, Yasmina et d'autres encore. Zohra était dotée de toutes les caractéristiques nécessaires à une chanteuse pour faire vibrer le coeur de ses fans: sa voix mélodieuse, en dépit de sa tristesse, une façon d'interpréter unique en son genre et des mélodies qui bercent les âmes sensibles et pouvant attendrir les moins vulnérables. Mais le destin a freiné de manière brutale et dramatique l'élan de Zohra dont la carrière s'est subitement interrompue.

Une artiste partie trop tôt

Malika Domrane, une figure emblématique de la chanson kabyle, lui a rendu un hommage poignant à l'occasion du 25ème anniversaire de son décès. Malika Domrane rappelle d'emblée que Zohra est une artiste partie trop tôt. «De retour d'un concert, la neige et le verglas avaient rendu l'autoroute difficilement praticable et particulièrement dangereuse ce maudit 9 janvier 1995 à Beaune (Côte-d'Or) en France. La colombe fit son envol vers les cieux laissant dans mon coeur le chagrin et la douleur se bousculer. Ô douce mélancolie de ta voix et de ton regard! Ô la grâce, la beauté, la splendeur, sache que même si tu n'es plus là, ton souvenir demeure toujours vivant et ta voix de sirène ne s'éteindra jamais!», écrit Malika Domrane. On comprend parfaitement la douleur de Malika Domrane en évoquant sa consoeur Zohra. La douleur étant le mot clé de tout le répertoire artistique de Zohra qui fait pleurer ses fans car sa voix éplorée restitue avec fidélité les stigmates de tout ce qu'endurait la femme kabyle à l'époque. Le destin, souvent, parsemé de déceptions et de malchance, a été dépeint et déclamé avec une sincérité absolue et une «beauté» dont seule la regrettée Zohra avait le secret. Un peu comme Hanifa dont elle était une grande admiratrice, Zohra s'est inspirée de sa propre vie, tellement douloureuse, pour bâtir les thèmes de ses chansons et sa sensibilité à fleur de peau aidant, Zohra a chanté la douleur comme aucune autre chanteuse n'a pu le faire. Elle avait son cachet propre à elle qui a fait d'elle, à ce jour, une chanteuse inimitable et inoubliable.

La voix de la douleur

Sa voix mélancolique réussit à faire vivre sa propre douleur, à l'auditeur, à travers ses chansons. Dès la sortie de son premier album en 1982, Zohra s'affirma sur la scène artistique kabyle et s'imposa petit à petit dans le genre qui était le sien. Pourtant, à l'époque, il n'était pas du tout évident de trouver une place de choix sur la scène artistique kabyle qui était à son apogée. Comme beaucoup d'artistes, Zohra tenta l'aventure artistique en France suite à plusieurs déceptions et événements douloureux dans sa vie privée l'ayant poussée à la fuite, en croyant que cela la soulagerait. Son succès ne fit que s'affirmer davantage. Malgré le passage de 26 années après son décès tragique, Zohra reste présente à travers ses chansons et les hommages qui lui sont rendus régulièrement par ses fans. Des chansons qui, certes, remuent interminablement le couteau dans la plaie et réveillent les vieux démons, mais qui constituent, en même temps, une véritable thérapie de choc pour les coeurs brisés et pour les âmes trahies. Il s'agit également, de véritables perles artistiques, aussi bien musicalement que poétiquement, dont on ne s'en lasse jamais. Et la voix de Zohra est magique. C'est pourquoi, elle est immortelle.