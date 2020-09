Le parcours artistique de la regrettée Zohra a été écourté prématurément par la mort. Zohra est décédée dans un accident de la circulation au moment où elle avait pris la route pour se hisser au même niveau que les plus grandes figures de la chanson kabyle que sont Hnifa, Chérifa, Nouara, Malika Domrane, Yasmina, etc. Le peu de temps qu'a duré sa carrière artistique lui a permis de devenir l'idole d'une infinité de fans. Les hommes aussi l'écoutent et peuvent même pleurer quand ils ont à faire à des passages qui réveillent les vieux démons et remuent le couteau dans la plaie. Zohra a quitté ce monde à la fleur de l'âge. Elle n'avait que trente-trois ans et déjà elle avait marqué de son empreinte les mélomanes grâce à sa voix unique dans la chanson kabyle féminine. Le timbre de sa voix ne ressemble à celui d'aucune autre chanteuse l'ayant précédée et même celle venue après. La mélancolie qui se dégage de sa voix ajoutée aux textes de ses chansons qui racontent la douleur de la femme, sa solitude, l'impossibilité d'aimer sans souffrir, la malchance et tout ce qui produit les afflictions d'une femme de manière générale. Zohra est née, l'année de l'indépendance dans la région de Larbaâ Nath Irathen: au village Aguemoun plus précisément. Depuis son enfance, elle fredonnait déjà les airs de chansons kabyles anciennes avant de voler de ses propres ailes.

Une voix unique

Cette artiste, décédée le 9 janvier 1995, décrivait dans toutes ses chansons ce que pas mal de filles de l'époque avaient vécu dans leur chair. Aussi bien dans «Lward yefsan» que dans «A taleb aru-yi» ou encore «Ayen ayen», etc., Zohra a réussi à refléter tout ce que pouvait ressentir une femme au plus profond de son âme et dans les tréfonds de sa solitude. Et c'est incontestablement sa voix qui lui a permis de glaner autant d'admiratrices en quête d'exutoire, surtout à l'époque où il suffisait à une femme d'échouer dans ses études pour se retrouver prisonnière dans la maison familiale. C'est sur cette génération de femmes qu'a chantée la talentueuse Zohra avant que la mort ne prive la chanson kabyle de l'une de ses meilleures voix. La vie de Zohra ressemble beaucoup à celle d'une autre icone de la chanson kabyle féminine, Hnifa.

Une vie tumultueuse

Plein de déceptions ont émaillé sa destinée. C'est en 1982 que Zohra édita son premier album au moment où la chanson kabyle était en plein essor. Et au milieu des dizaines d'étoiles qui scintillaient à l'époque, Zohra arracha sa place dès cette première oeuvre artistique. Tout comme la majorité des artistes kabyles, Zohra est partie en France pour animer des spectacles car son court parcours artistique l'avait déjà propulsée au-devant de la scène. La courte vie de Zohra a été tumultueuse et c'est la raison pour laquelle elle a trouvé refuge dans la chanson, devenue pour elle un véritable exutoire. C'est parce que tout ce qu'elle chantait, avait été vécu par elle et ressenti, qu'elle a réussi à véhiculer avec sa voix et aussi sa façon d'interpréter toute l'émotion qui bouleversait profondément ses fans en l'écoutant.

Le jour de son décès, elle avait animé un gala à Paris et elle rentrait par voiture à Marseille avant que l'accident tragique ne se produise et que Zohra ne quitte prématurément le monde artistique, ses fans et toutes les personnes qui l'aimaient. Malgré le temps qui passe, Zohra reste toujours parmi les chanteuses préférées des mélomanes kabyles, surtout la catégorie des femmes. Ces dernières s'identifient encore aux chansons immortelles de Zohra. Vingt-cinq ans après le décès de Zohra, on rend toujours hommage à cette dernière. On fredonne ses chansons.

Et on ne peut pas parler de la chanson kabyle sans la citer bien sûr, car elle a été et demeure l'une des meilleures en dépit du fait qu'elle ait tiré sa révérence très tôt.