Coup dur! Le défaut de facturation continue à constituer le pilier principal supportant le commerce, régi pourtant par des règles rigoureuses. C'est ce que révèlent les opérations de contrôle des pratiques commerciales, faisant état de près de 300 millions de dinars, constituant le chiffre d'affaires dissimulé par des commerçants réfractaires à la réglementation. Ces contrevenants sont, selon la direction régionale du commerce, répartis un peu partout dans les cinq wilayas phares de l'Ouest, en l'occurrence Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Tlemcen et Aïn Témouchent. Des commerçants de la capitale de l'Ouest, Oran, se taillent la part du lion dans cette transgression. Ainsi, ils sont à l'origine de la fuite de plus de 297 millions de dinars. Dans cette transgression, l'on relève le défaut de facturation, d'où le coup sec apporté à l'économie nationale. Pour simplifier la situation, les inspecteurs-contrôleurs en charge de cette mission ont, à plus d'un titre, relevé des dizaines de commerçants garnissant leurs commerces sans pour autant juger utile de déclarer leurs factures. Ce stratagème est très répandu dans la gestion du commerce dans lequel des opérateurs se sucrent. Il est adopté dans le but d'échapper, sinon contourner, la loi régissant les services des impositions fiscales. Cependant, cette infraction est sévèrement sanctionnée par la loi régissant la concurrence. Ce n'est pas tout!

Les mêmes ser-vices ont été intraitables ayant passé au peigne fin pas moins de 2 376 commerçants, détaillants, grossistes et producteurs implantés dans la wilaya d'Oran. Ces sorties ont abouti à la verbalisation de 905 commerçants, la fermeture administrative ou la suspension temporaire d'activité de 164 commerces dont 44 locaux sont établis dans la wilaya d'Oran. Un peu partout dans les cinq wilayas de l'Ouest chapeautées par le service de contrôle et de la répression des fraudes, près de 16 000 commerçants ont fait l'objet de visites inopinées. Dans le tas, plus de 1 300 commerçants ont été verbalisés et 1 375 infractions constatées. Dans toute la région coiffée par la direction régionale du commerce d'Oran, près de 16 000 commerçants ont été contrôlés, près de 1 400 d'entre eux ont été verbalisés et 2 030 infractions constatées. À travers ces sorties, qui se multiplient, la direction régionale du commerce met l'accent sur la qualité et la conformité des produits mis sur le marché, la maîtrise de la sécurité de tous les produits et la lutte contre le risque alimentaire.