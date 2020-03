S’exprimant en marge d’une journée de sensibilisation sur la propriété industrielle au profit des femmes inventrices organisée par l’Institut à l’occasion de la Journée internationale de la femme, Belmehdi a précisé que le nombre de demandes de brevet reçues en 2019 a régressé par rapport à l’année 2018, durant laquelle 145 demandes avaient été disposées. L’électronique, les produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques et la mécanique sont parmi les secteurs d’activité qui font l’objet de demandes de brevet, a précisé le DG de l’INAPI, qui prévoit une augmentation des demandes en 2020 par rapport à l’année écoulée. L’intérêt des chercheurs et inventeurs algériens pour la protection de la propriété industrielle et leurs idées devra porter à la hausse, cette année, les demandes de brevet, a-t-il expliqué. A ce propos, une étude devra être lancée prochainement pour recenser les femmes inventrices et les brevets déposés à l’international, en plus de déterminer les domaines d’intérêt de cette catégorie, a affirmé le responsable de cet Institut, placé sous tutelle du ministère de l’Industrie et des mines. Pour sa part, le directeur du bureau extérieur de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en Algérie, Mohamed Saleck Ahmed-Ethmane, a affirmé que «la moyenne mondiale de la participation des femmes dans l’invention se situe autour de 33% », selon les brevets déposés depuis 2015 auprès de l’OMPI.