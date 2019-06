C’est en présence de nombreux acteurs économiques algériens composés, d’entreprises et de personnes physiques, que la 12ème « Journée mondiale de l’accréditation » a été célébrée, hier, à Alger sous la houlette de Noureddine Boudissa directeur général de l’Organisme algérienne d’accréditation « Algérac ».

Le thème de cette année porte sur la manière dont l’accréditation apporte une « valeur ajoutée aux chaînes d’approvisionnement » dixit Boudissa qui ajoute, dans son allocution d’ouverture des travaux, que « l’accréditation et les moyens qui sont mis à sa disposition, à savoir les normes, la métrologie et l’évaluation de la conformité, fournissent des outils largement admis qui permettent de créer de la valeur ajoutée aux chaînes d’approvisionnement».

Les travaux, en cette Journée mondiale de l’accréditation, ont été consacrés, à exposer la situation de transition de la nouvelle version de la norme ISO/CEI 17.025/2017 et aux mesures préconisées pour gérer la transition. En sus de cet aspect technique, il a été question du développement d’une nouvelle activité liée à l’accréditation des organismes certificateurs des produits et services selon le référentiel ISO/15 189.

Lors de cette cérémonie commémorative, Algerac a procédé à la remise de Certificats d’accréditation à 24 organismes d’évaluation de la conformité.

Les interventions de divers participants se sont axées sur les façons dont l’accréditation contribue à bâtir un monde plus sûr et accompagne les entreprises, les administrations publiques et les organismes de réglementation mondiaux tels que l’(IAF) et l’ (Ilac). La Journée mondiale de l’accréditation est une initiative lancée par ces deux organismes pour faire connaître l’importance de l’accréditation. Elle est célébrée à l’échelle mondiale par des évènements nationaux, des colloques et des reportages qui encouragent le public à se renseigner sur les façons dont l’accréditation contribue à bâtir un monde plus sûr et accompagne les entreprises, les administrations publiques et les organismes de réglementation.

La commémoration a vu la présence d’invités de marque représentant différents secteurs économiques, d’associations professionnelles nationales, de représentants d’organismes étrangers activant en Algérie et des médias.

Des débats riches d’intérêt s’ensuivirent, souvent sous forme de questionnements pertinents et pointus des professionnels auxquels le DG Boudissa apportait des réponses claires et explicatives, quant aux préoccupations des participants.

Les différents thèmes abordés par les intervenants ont notamment eu trait à «la nécessité de la certification », « l’optimisation de la logistique » pour accéder à la certification, « l’accréditation : une vraie valeur ajoutée dans la chaîne d’approvisionnement », « l’importance de la politique de transition de l’ISO » et enfin « l’Iso 15 189, Biologie médicale ».