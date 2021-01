À travers son fonds pour le développement international (Ofid), l'Opep a financé depuis sa création des projets dans 135 pays avec un montant global de 25 milliards de dollars, a indiqué jeudi cette institution à l'occasion de son 45ème anniversaire. Les opérations du Fonds de l'Opep ont permis, entre autres, de soutenir le développement de 15 GW de capacité de production d'électricité, de construire 11.360 km de routes et de voies ferrées, d'aider plus de11,5 millions de ménages à accéder à l'eau et à l'assainissement, et de financer près de 350000 PME/PMI, a précisé l'Ofid dans un communiqué publié sur son site Web. L'objectif de cette institution, créée à Alger en mars 1975 à l'occasion de la tenue de la conférence des souverains et chefs d'Etat des pays membres de l'Opep, est de renforcer la coopération entre les pays de l'organisation et les autres pays en développement, en apportant à ces derniers le soutien financier nécessaire à leur développement socio-économique.

«Ce 45ème anniversaire coïncide avec une démonstration du soutien indéfectible des pays membres», note le communiqué rappelant que le conseil d'administration de l'Ofid avait récemment approuvé une deuxième tranche de 400 millions de dollars, qui sera apportée par les pays membres au cours des quatre prochaines années dans le cadre de la reconstitution des ressources du fonds. À cette occasion, le secrétaire général de cette institution, Mohammad Sanusi Barkindo, a félicité l'Ofid pour son 45ème anniversaire soulignant qu'il représente «la première institution de financement du développement fondée par les pays en développement eux-mêmes». Fondé officiellement en 1976, le fonds Opep dont le siège est à Vienne (Autriche), regroupe 12 pays: l'Algérie, l'Equateur, le Gabon, l'Indonésie, l'Iran, l'Irak, le Koweït, la Libye, le Nigeria, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Venezuela.