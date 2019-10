Le projet de loi de finances (PLF) pour l’exercice 2020 propose la mobilisation d’un budget de 280 milliards DA pour la réalisation des programmes de logement, a déclaré, hier, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud. Ce montant sera affecté à la prise en charge des travaux de 217 000 logements en cours de réalisation et à la réalisation de 13 000 nouveaux autres, a indiqué le ministre, devant la commission des finances de l’Assemblée populaire nationale (APN). Concernant les dotations qui seront dédiées en 2020 au programme d’investissement public, Beldjoud a fait savoir qu’elles s’élevaient à 367,5 milliards DA, ajoutant que « cela permettra une exécution raisonnable et normale du programme de l’année prochaine ». 60,75 milliards DA, parmi ces dotations, seront attribués à la Caisse nationale de logement et répartis comme suit : 40 milliards DA pour les aides à l’habitat rural, 9 milliards DA pour le logement locatif et l’aménagement des logements de la Cnep-Banque, 2,8 milliards DA pour le logement promotionnel aidé et 8,9 milliards DA destinés à couvrir les engagements précédents des pouvoirs publics.

Le budget d’équipement destiné aux logements dans le cadre du PLF, s’élève à 306,745 milliards DA, dont 4,9 milliards DA destinés à la réalisation des travaux des VRD (voirie et réseau divers), à l’aménagement des lotissements sociaux dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, ainsi qu’à la réalisation des études dans le domaine de l’urbanisme.

Une enveloppe de 16,97 milliards DA sera affectée aux études et aux travaux d’aménagement des nouvelles villes et des pôles urbains à Sidi Abdellah, Bouinan, Boughezoul, Draâ Errich, Ali Mendjli et Aïn Nehas. Dans ce cadre, 4,5 milliards DA seront consacrés aux indemnisations des expropriations au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdellah.

Pour rappel, même si des dizaines de milliers d’appartements tous programmes confondus (LSP, Aadl, LPP) ont été livrés, la demande reste toujours importante. A titre indicatif, le programme LPA (logement public aidé), lancé tout récemment, a enregistré plus de 200 000 demandes en quelques semaines.