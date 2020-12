Air Algérie se déconfine. Ses avions desservent les vols domestiques depuis hier. «Tous les vols commerciaux intérieurs ont repris aujourd'hui (hier, Ndlr) à hauteur de 50% sur le réseau Nord du pays et à 100% sur le Sud», a indiqué sur les ondes de la Chaîne 3 Mohamed Charef, conseiller du P-DG d'Air Algérie soulignant que toutes les dispositions prévues dans le cadre du protocole sanitaire ont été mises en place afin d'assurer la reprise des vols. «Le protocole sanitaire a été appliqué selon les recommandations du ministère de la Santé et de la direction de l'aviation civile, a précisé l'invité de la rédaction de la Radio nationale qui a ajouté que: «Nous l'appliquons dans toutes nos escales. La priorité de la priorité demeure la santé et la sécurité de nos passagers.» Un préambule qui allait déboucher sur l'incontournable question de l'impact financier subi par l'entreprise dont les aéronefs étaient cloués au sol depuis neuf mois d'arrêt suite à la propagation de la pandémie de coronavirus à l'échelle mondiale. «Le manque à gagner de la compagnie, durant l'année 2020, est estimé entre 38 et 40 milliards de dinars», a révélé Mohamed Charef, estimant que la décision de la reprise du transport aérien prise par les autorités est un

«petit soulagement» tout en déplorant que cette crise sanitaire aura un impact sur le plan de redéploiement et d'investissement de la compagnie. Air Algérie qui ambitionne de se positionner à l'international, arracher des parts de marché, doit en effet renouveler sa flotte vieillissante. Où en est-on?

«Nous avons présenté un plan aux autorités pour renouveler la flotte dont certains avions auront 25 ans d'âge d'ici à 4 à 5 ans. Ceci nécessitera beaucoup d'investissements pour maintenir leur état de navigabilité et pour respecter les dispositions de sécurité aérienne», a fait savoir l'hôte de la Chaîne 3. «L'Etat est là pour nous accompagner», a assuré le conseiller du patron d'Air Algérie qui a noté, par ailleurs, que concernant le fret, l'entreprise ne disposait pas des moyens nécessaires pour assurer certaines lignes permettant de toucher le continent américain ou la Chine. Air Algérie doit se doter de gros porteurs pour rallier de nouvelles dessertes, a-t-il fait remarquer, rappelant au passage que deux capitales africaines étaient au programme. Un projet contrarié par le Covid-19. «Se redéployer sur l'Afrique prendra du temps. Mais nous le ferons», a affirmé l'ex-pilote d'Air Algérie qui a affiché sa satisfaction suite à la décision prise par les autorités de rouvrir de nouvelles lignes intérieures qui doivent desservir les villes de Mechria, Tiaret, El Bayadh. «D'autres vols seront peut-être rajoutés prochainement en fonction de la demande et des capacités de la compagnie», a annoncé le conseiller du P-DG d'Air Algérie. Concernant la question du sureffectif et son éventuel dégraissage évoqué par le boss de l'entreprise Bakhouche Allèche, celui-ci avait annoncé que la compagnie travaillait «sur la réduction des effectifs non essentiels», l'invité de la Chaîne 3 dira que c'est un «héritage propre» à Air Algérie dont le personnel administratif est pléthorique. «Une réalité qui ne peut être ignorée ou balayée d'un revers de la main» avait reconnu Bakhouche Allèche, avant que n'éclate la crise sanitaire. Il faut souligner qu'Air Algérie, qui emploie 8872 personnes, est une des rares compagnies aériennes au monde à ne pas avoir licencié grâce, notamment, à l'amélioration de sa trésorerie réalisée avant la pandémie. «Celle-ci a connu une évolution de 20 milliards de dinars en 2017 à 71 milliards dinars en 2020, ce qui a permis de faire face à la crise sanitaire et d'éviter un plan social.» a souligné le conseller du P-DG d'Air Algérie.