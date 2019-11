Une délégation du ministère du Commerce, conduite par le secrétaire général du ministère, Karim Guèche, prendra part à la Foire des produits algériens prévue du 6 au 12 novembre à Niamey (Niger).

Un convoi de plusieurs camions semi-remorques chargés de produits-électroniques, agroalimentaires, électroménagers, cosmétiques et matériaux de construction, s’est dirigé mercredi dernier vers Niamey.

D’autres produits périssables seront expédiés en cargo, par voie aérienne, a indiqué un responsable du ministère du Commerce.

Cette manifestation économique verra la participation de 42 exposants issus de 38 entreprises privées et quatre publiques activant dans différents secteurs dont la mécanique, le textile, l’industrie pharmaceutique et l’agroalimentaire. Cette exposition constitue une réelle opportunité pour booster le niveau des échanges commerciaux entre l’Algérie et les pays africains, ainsi qu’un pas supplémentaire vers le renforcement de l’exportation algérienne vers les marchés du continent.

L’Algérie participera également à plusieurs manifestations économiques à l’étranger à l’image du Groupe «Logitrans» qui devra acheminer vers Niamey au Salon international des professionnels de la construction à Paris (France) prévu du 4 au 8 novembre auquel prendront part 19 exposants.

Organisées par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci), des rencontres «B2B» entre opérateurs algériens et nigériens figurent au menu de cette manifestation économique interafricaine.