Une enveloppe de 50 milliards de dollars US sera allouée principalement aux activités de recherche et d’exploration pour la période 2020-2024. Il s’agit principalement des investissements dans le domaine des hydrocarbures, Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a fait état devant aussi de nombreux projets en vue d’améliorer la qualité de ce secteur.

Il a indiqué que la société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers Naftal avait prévu plusieurs projets pour augmenter les capacités de stockage et de distribution en créant de nouveaux moyens à l’instar des stations de distribution et des pipe-lines. S’adressant, dimanche, lors d’une séance d’audition aux membres de la commission des finances et du budget de l’APN, dans le cadre du projet de la loi de finances (Plf), Arkab a expliqué qu’en ce qui concerne l’énergie électrique, l’entrée en service graduelle de nouvelles stations vers la fin 2019 et à l’horizon 2023, d’une capacité totale de 8 000 mégawatts et dans le cadre du développement des capacités de production d’électricité, faisant savoir que cette réalisation serait suivie de l’exécution d’un programme ambitieux de développement des réseaux routiers et électriques.