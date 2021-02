Situation oblige. La priorité est à prendre en compte malgré toutes les circonstances, dans l'emploi et le marché du travail. La wilaya d'Oran a enregistré 550 bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle et sociale, parmi ces derniers figurent les détenteurs de diplômes qui ont été titularisés dans des postes de travail permanents, a-t-on appris auprès de la direction de l'emploi de la wilaya, ajoutant que «les bénéficiaires ont été promus aux postes de permanents avant la fin de l'année écoulée». Dans un premier temps, les institutions en charge de l'emploi ont procédé à la permanisation d'un premier contingent composé de 551 bénéficiaires des deux dispositifs de soutien à l'emploi ayant une expérience de plus de 8 ans, et cela en prenant en compte les décisions du gouvernement ayant trait à l'insertion en trois vagues durant l'année 2019, 2020 et 2021. «La titularisation est effective en fonction des disponibilités financières consacrées aux postes d'emploi qui y sont offerts», a-t-on expliqué. Dans le tas, les bénéficiaires seront insérés dans leur administration dans le cas où ils disposent d'un grade ou d'un poste de travail conformes avec leurs diplômes et leurs compétences. «Dans le cas où le prétendant ne remplit pas les conditions requises, il sera systématiquement inséré au niveau d'une autre instance ou administration publique», a-t-on fait savoir. La même source affirme que «la wilaya d'Oran dénombre 920 bénéficiaires des dispositifs ayant une expérience d'une durée de plus de 8 années d'expérience dans différents secteurs, parmi lesquels plus de 160 bénéficiaires ont été permanisés de manière directe, quant à ceux qui restent ils ne le sont pas encore,pour indisponibilité de postes convenant à leur situation et à l'expérience qu'ils ont acquise». «Pour trouver une solution à ceux qui se trouvent en situation à régulariser, la commission de wilaya chargée du suivi de cette opération a étudié les recours déposés en fin d'année écoulée par ceux dont la titularisation n'a pas été effectuée et les dossiers de 388 d'entre eux, ont eu une suite», a-t-on indiqué, soulignant que «la commission est toujours à pied d'oeuvre pour satisfaire un grand nombre». Pour ce faire, plusieurs éléments sont pris en compte dans cette opération qui a été scindée en trois vagues. La première concerne, notamment ceux ayant une expérience de 8 ans, la deuxième est composée de plusieurs dizaines d'employés ayant une expérience professionnelle allant de 6 à 8 années tandis que le troisième groupe porte sur la permanisation des employés ayant comptabilisé une expérience d'une durée comprise entre 3 et 6 années. Dans un autre contexte, l'agence d'emploi de la wilaya d'Oran a procédé dernièrement à l'insertion de 331 jeunes sans emploi dans des postes de travail à travers les établissements scolaires. Dans ce sens, la direction locale de l'emploi a indiqué qu'un nombre important d'offres d'emploi a été ouvert au profit des jeunes en collaboration avec les collectivités locales. Les communes ont été chargées de former des jeunes sans emploi pour une durée de 2 semaines, avant de les orienter chacun dans sa spécialité vers les cantines scolaires. L'Agence de l'emploi a émis des réserves quant au refus d'un nombre important de jeunes d'intégrer ces nouveaux postes d'emploi à cause, dit-elle, du salaire de 8000 DA jugé très insuffisant, mais réussissant, néanmoins à insérer 331 jeunes «chômeurs».