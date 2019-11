La voie maritime constitue un des moyens pour le transport des marchandises et des personnes. L’Algérie qui est dotée d’une façade maritime qui lui permet de commercer avec ses voisins méditerranéens, ses partenaires à travers le monde, est vraisemblablement en train de le développer. Une priorité pour un pays qui tire l’essentiel de ses revenus de ses exportations d’hydrocarbures et qui demeure un gros importateur de céréales, notamment. En plus des activités économiques dont l’intensité ne cesse de monter en puissance, le port d’Alger est devenu une escale privilégiée pour les voyageurs qui ont décidé d’opter pour la voie maritime afin de visiter le pays, les nationaux installés outre-mer, en France essentiellement, sont de plus en plus nombreux à se déplacer en voiture pour venir rendre visite à leurs familles, optent pour ce moyen de déplacement. Pour toutes ces raisons, il est donc devenu nécessaire de fluidifier le trafic maritime pour éviter les engorgements et surtout le rendre plus attractif, surtout qu’il vient de connaître un «boom» exceptionnel durant le troisième trimestre de l’année 2019, comparé à celui de l’année 2018. « Un total de 554 navires a accosté au port d’Alger durant le 3e trimestre de 2019 dont 519 commerciaux, soit une hausse de 2,9% par rapport au 3e trimestre de 2018», a fait savoir le responsable à la direction de l’information, Aïssa Chenouf, en marge de la 4ème édition du Salon international du transport et de la logistique. La TJB (tonnes jauge brute) des navires est passé de 7,7 millions tonneaux durant le 3e trimestre de 2018, à 7,8 millions tonneaux durant la même période de 2019, une hausse considérable de l’ordre de 6,2%, étant donné que les navires accueillis sont d’une grande taille, précise-t-on. La jauge brute est une des méthodes de mesure de la capacité de transport d’un navire. Cette mesure s’exprime en tonneaux de jauge brute ou tonneaux ou en mètres cubes. Un tonneau de jauge brute vaut 100 pieds cubes, soit environ 2,832 m3. Cette hausse est le résultat direct des efforts consentis visant à l’amélioration des procédures par l’Epal, a indiqué Aïssa Chentouf. Il a été réalisé un total de 3 millions tonnes durant ce trimestre, soit une hausse de 6,3% par rapport à la même période de 2018, a-t-il ajouté.

Le trafic des voyageurs est passé de plus de 186 000 en 2018 à près de 209 000 en 2019, soit une progression de plus de 12%. Quant au trafic des véhicules, il s’est établi à près de 70 000 unités durant le troisième trimestre de l’année en cours contre un peu plus de 64 000 pour la même période de l’année dernière ? Ce qui représente une hausse de plus de 8%. Comment expliquer ce «boom» ? «Cette augmentation du nombre de voyageurs via le port d’Alger constitue un indicateur «positif» des efforts consentis visant à simplifier les mesures et à faciliter l’accueil et le transit pour les passagers, après la mise en service de la nouvelle station», a affirmé le responsable de la direction de l’information de l’Entreprise portuaire d’Alger.