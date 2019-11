Le parc roulant national était fort de 6 418 212 véhicules à la fin de l’année 2018, contre 6.162.542 unités à la fin de 2017, soit une hausse de 255 670 véhicules (3,98%), a-ton précisé de l’Office national des statistiques.

Concernant le second semestre de 2018, l’ONS a indiqué que près de 820.000 véhicules ont été immatriculés ou ré-immatriculés, contre 824.498 durant la même période en 2017, en baisse de 0,56%.

Le nombre global de véhicules immatriculés et ré-immatriculés a atteint ainsi 819 904 véhicules au second semestre 2018, dont 155 400 véhicules neufs, contre 126 513 unités neuves durant la même période de l’année précédente, soit une baisse de 22,83%.

Les immatriculations définitives des véhicules neufs signifient leur mise en circulation, a expliqué l’Office, précisant que l’examen de ces immatriculations définitives, au regard des importations, fait apparaître que « une bonne partie des véhicules n’a pas été immatriculée au cours de l’année d’importation ». Concernant la répartition des immatriculations et ré-immatriculations durant le 2ème semestre 2018, selon le type de véhicules, l’ONS indique que le parc automobile algérien se compose de 568.932 véhicules de tourisme (69,39% du chiffre global

819 904), de 135 840 camionnettes (16,57%) et 51.058 motos (6,23%).

Le parc national compte aussi 29.988 camions (3,66%), 9 073 tracteurs agricoles (1,11%), 8 671 remorques (1,06%), 7 950 autocars-autobus (0,97%), 7 596 tracteurs routiers (0,93%) et enfin 796 véhicules spéciaux (0,10%).

Pour ce qui concerne la répartition régionale, les cinq premières wilayas qui ont enregistré le plus grand nombre d’immatriculations et de ré-matriculations durant le 2ème semestre 2018, sont celles d’Alger avec 47.859 unités (30,80% de la totalité), suivie de Blida avec 9.971 (6,42%), Oran avec 8 471 unités (5,45%), Sétif avec 7.054 unités (4,54%) et Boumerdès avec 5.387 (3,47%).

Selon la nationalité des constructeurs, les véhicules neufs et d’occasion immatriculés et ré-immatriculés, durant les six derniers mois de 2018, sont originaires de, surtout, de France (203 534 véhicules, dont 21 793 unités neuves), suivis du Japon (100 303, dont 7 813 neufs), allemands (75 506, dont 18 294 neufs) et enfin chinois (26 658 unités, dont 5 253 véhicules neufs). Le nombre des véhicules immatriculés et ré-immatriculés a atteint 743 994 unités durant le premier semestre 2018, dont 100 138 nouvelles, enregistrant une hausse de 4 144 unités par rapport au même semestre 2017 (739 850 unités), soit une augmentation de 0,56%.

Concernant les immatriculations des véhicules neufs (100 138 véhicules), l’ONS a relevé une « forte augmentation » de l’ordre de 100,9% (50 289 véhicules) durant le 1er semestre de l’année dernière, contre

48 849 unités à la même période de 2017.