La direction des ressources halieutiques de la wilaya de Tlemcen fait état d'une «production globale de près de 8863 tonnes de diverses variétés de poissons durant l'année écoulée réalisant ainsi une légère augmentation dans la production». C'est ce qu'a indiqué la direction de la pèche de la wilaya soulignant que «durant l'année dernière, il a été enregistré 8.729,25 tonnes de poisson à la faveur d'opérations de pêche côtière, 44 tonnes lors de prises en haute mer, 73 tonnes issues de la production aquacole et 17 tonnes provenant des bassins d'élevage intégrés à l'agriculture. Il s'agit, essentiellement, des petits poissons pélagiques tels que la sardine, la saurel, l'anchois et la latcha, ces derniers représentent 80% de la production globale de poisson durant la même période.

La même source a relevé que «le port de Ghazaouet a contribué, à lui seul, à 95% de la production halieutique globale et les ports de Honaïne, environ 4% et celui de Marsa Ben M'hidi à hauteur de 1%, indiquant qu'«il a été enregistré une augmentation d'un taux de près de 5% de la production de poisson durant l'année 2020 et ce, par rapport à 2019 où la production avait atteint 8500 tonnes grâce à l'activité intense des professionnels». Ce n'est pas tout. Les même sources affirment que «les mareyeurs avaient procédé en 2020 à l'écoulement de la production halieutique au niveau des marchés de poisson des wilayas d'Oran, Saïda, Tiaret, Alger, hormis les wilayas dans l'Est et dans le Sud du pays où ils n'ont pu se déplacer en raison des mesures sanitaires prises pour juguler la propagation de la pandémie de coronavirus, a-t-on fait observer de même source. Un opérateur économique activant dans ce domaine avait exporté depuis le port de Ghazaouet plus de 37 tonnes de poulpe vers des pays européens durant le premier trimestre de l'année 2020». Et d'ajouter que «la flottille de pêche de la wilaya de Tlemcen, répartie sur les trois ports de Ghazaouet, Marsa Ben Mhidi et Honaïne, comprend quelque 342 bateaux de pêche où exerce un effectif de 3070 professionnels parmi les marins pêcheurs». Dans sa visite qu'il a rendue dans la wilaya de Tlemcen, Sidi Ahmed Ferroukhi, a indiqué que «le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques veille à réguler les marchés des produits halieutiques et oeuvre à garantir leur stabilité», soulignant que «le nouveau programme de son département ministériel comprendra la régulation des marchés des produits halieutiques. Il a ajouté que «les propositions permettant d'élargir le travail avec d'autres secteurs seront annoncées dans les toutes prochaines semaines afin d'organiser l'activité de la pêche au niveau des ports», insistant «sur la nécessité d'associer les secteurs de la formation professionnelle et l'université pour la formation des jeunes dans les industries en relation avec le secteur de la pêche».

Le ministre a déclaré qu'il est «nécessaire de coordonner avec les secteurs de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur pour former des jeunes dans les différentes industries ayant une relation avec le secteur de la pêche, afin de répondre aux besoins de développement de ses métiers et participer à la création de postes d'emploi».