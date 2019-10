Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a présidé, hier, à Alger, une réunion consacrée à la filière des dattes, lors de laquelle il a été question, entre autres, de lever les entraves auxquelles sont confrontés les exportateurs de dattes, en vue de développer leur activité, a indiqué un communiqué du ministère. Organisée au siège du ministère, la réunion s’est déroulée en présence de membres de l’Association des conditionneurs et exportateurs de dattes (Aced ) et de quelques opérateurs économiques spécialisés dans l’exportation, l’emballage et le conditionnement des dattes ayant participé, la semaine dernière, au Salon international de l’agroalimentaire World Food Moscou Russie, outre des cadres de l’administration centrale du ministère.

A cet effet, les participants ont examiné plusieurs points relatifs à la levée des entraves et les défis auxquels sont confrontés les exportateurs de dattes en vue de développer leur activité, d’autant que l’Algérie est l’un des plus grands exportateurs de dattes dans le monde, notamment de la variété «Deglet Nour» très prisée au niveau international. Les participants se sont accordés à dire que le financement était le principal problème qui se posait pour les exportateurs de dattes, car «ne bénéficiant pas du crédit Rfig, comme les autres producteurs», outre «l’absence d’accompagnement technique», appelant à «la nécessité de protéger les dattes algériennes de la fraude, de la contrefaçon, de la spéculation et de la contrebande», précise le communiqué.