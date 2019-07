Le ministre de l’Energie, vice-président de l’Opep, Mohamed Arkab, a qualifié de «grand succès», la réunion de la 176ème Conférence des pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui s’est tenue lundi dernier, à Vienne, a indiqué, hier, un communiqué du ministère. «La réunion de la Conférence de l’Opep qui s’est tenue hier a été un grand succès. Pour ce qui est du marché pétrolier, nous sommes d’accord pour prolonger l’accord de réduction de la production des pays Opep et non-Opep de 1,2 Mbj au 31 mars 2020», a précisé le ministre en poursuivant que «ceci aura sans doute un impact très positif sur l’équilibre du marché pétrolier et permettra de réduire de manière substantielle l’excédent des stocks mondiaux de pétrole». Il a affirmé que «le second résultat très positif est l’accord sur un projet de cadre de coopération à long terme entre les pays de l’Opep et les pays non-Opep. Ceci permettra d’ancrer cette coopération et de la structurer et d’attirer d’autres pays producteurs de pétrole». «L’Algérie a joué un rôle important dans la recherche d’un consensus et dans l’élaboration du projet final», a relevé le ministre. Selon Arkab, il a été «décidé de tenir la prochaine conférence les 5 et 6 décembre prochain à Vienne», ajoutant que «ceci nous permettra d’évaluer à nouveau les conditions du marché pétrolier et de prendre les décisions idoines si nécessaire». Entre-temps, le Jmmc, dont l’Algérie est membre, se réunira régulièrement, a ajouté la même source.