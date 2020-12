Ce rendez-vous se tiendra dans un contexte particulier. Celui de l'évolution d'un marché pétrolier plombé par une crise sanitaire inédite. De l'annonce de vaccins et de début de campagnes de vaccination contre le Covid-19, en Grande-Bretagne et en Russie notamment, qui pourraient permettre au baril de desserrer l'étreinte.

Une nouvelle donne qui s'invitera, inévitablement à la 105ème réunion du Conseil des ministres de l'Opaep que présidera le ministre de l'Energie Abdelmadjid Attar, président en exercice de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.

Le ministre de l'Energie, président de la session actuelle du Conseil des ministres de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (Opaep), Abdelmadjid Attar, présidera, demain dimanche les travaux de la 105ème réunion du Conseil des ministres de l'Organisation, a indiqué jeudi un communiqué de son Département. Qu'y a-t-il au menu de ce rendez-vous hormis la question du marché pétrolier? Lors de cette rencontre régionale, qui se tiendra par visio-conférence, les ministres arabes discuteront du projet relatif au budget prévisionnel de l'Organisation pétrolière pour l'année 2021, précise la même source qui souligne que les participants focaliseront également leur discussion sur la situation de l'industrie pétrolière mondiale.

Le constat est inquiétant, particulièrement pour les pays dont les économies dépendent essentiellement de leurs exportations d'or noir dont les cours évoluent à un niveau qui ne leur laisse pas de marge de manoeuvre pour équilibrer leurs budgets.

Les prix du Brent qui avaient progressé au-delà des 70 dollars au début de l'année 2019 ont plongé avant qu'ils n'évoluent actuellement autour des 50 dollars un seuil qu'il vient de franchir le

10 décembre sous la double impulsion de l'espoir qu'ont fait naître l'annonce de vaccins anti-covid qui devraient permettre une relance de l'économie mondiale, d'un accroissement de la consommation d'or noir et de la décision de l'Opep et de ses partenaires dont la Russie de continuer à retirer 7,2 millions de barils par jour à partir du 1er janvier. Il faut souligner que la crise sanitaire qui a exacerbé la chute des prix du pétrole a provoqué des faillites en série, aux Etats-Unis notamment, dont la production avait atteint des records grâce à l'exploitation de son pétrole de schiste. 40 sociétés d'exploration et de production pétrolière ont déjà fait faillite, en accumulant près de 54 milliards de dollars de dettes a rapporté le cabinet d'avocats Haynes & Boone. La chute des prix du pétrole ayant freiné la frénésie de la fracturation hydraulique.

La pandémie de Covid-19 qui continue de faire des ravages aux Etats-Unis a frappé de plein fouet le groupe énergétique Chesapeake Energy, leader mondial du gaz et du pétrole de schiste. Acculé par la dégringolade des prix du pétrole en raison de la crise sanitaire, il s'est déclaré en faillite croulant sous une dette de 7 milliards de dollars, n'ayant guère d'autre choix.

L'économie mondiale a été ravagée. Ses pertes sont estimées à 5 000 milliards de dollars. Le secteur des hydrocarbures en paie un lourd tribut. «A elle seule, l'industrie pétro-gazière perdra 1 800 milliards de dollars, soit près de 40% du total. C'est ainsi le secteur qui sera le plus touché par la crise», avait indiqué l'agence internationale de notation, Fitch. La pandémie de coronavirus est passée par là, elle rase tout sur son passage. «L'effondrement des prix du pétrole qui en résulte devrait causer une perte de près de 2 000 milliards de dollars pour le secteur du pétrole et du gaz.» en 2020 selon les projections de l'agence de notation Fitch Ratings. Autant de dégâts qui passeront sous la loupe de l'Opaep.