L'Organisation des pays producteurs de pétrole et ses partenaires ont établi un nouveau bilan mensuel de la baisse de leur accord de production. Le taux de conformité global a atteint 102% en septembre, a constaté le Comité ministériel mixte de suivi Opep-non Opep (Jmmc), qui a tenu, lundi dernier, sa 23ème réunion, par visioconférence. Le niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays signataires de la Déclaration de Coopération Opep+ a atteint 102% en septembre, a fait état un communiqué du ministère de l'Energie. «Le Comité ministériel mixte de suivi de l'accord Opep-non Opep (Jmmc) a relevé avec satisfaction que le taux de conformité global avait atteint 102% en septembre», a indiqué la même source. Un effort qui nécessite d'être soutenu. Une épreuve de longue haleine. «Nous devons poursuivre ce long voyage vers le rééquilibrage du marché pétrolier, respecter nos engagements et rester agiles pour s'adapter à l'évolution des marchés mondiaux de l'énergie», a affirmé le ministre de l'Energie Attar, lors de l'ouverture de ce rendez-vous mensuel. Le marché de l'or noir doit faire face notamment à cette pandémie de coronavirus qui a fortement impacté la demande mondiale dans l'attente d'une reprise qui, vraisemblablement, n'est pas programmée dans l'immédiat. Ce qui préoccupe le Comité ministériel mixte de suivi de l'accord Opep-non Opep. Le Jmmc s'est dit attentif à l'évolution de la pandémie qui devient à nouveau préoccupante dans de nombreux pays, et à son impact sur la reprise économique et la demande de pétrole. «L'augmentation du nombre des nouveaux cas quotidiens atteints du Covid-19, avec toutes les mesures restrictives pour limiter la propagation de la maladie et leurs effets négatifs potentiels sur l'économie mondiale, constituent des facteurs de «préoccupation» pour le marché», a souligné Abdelmadjid Attar qui a mis en exergue la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 qui affecte les principales économies de l'hémisphère Nord, notamment en Europe où des mesures restrictives ont été de nouveau imposées. «La persistance de cette situation pourrait entraver la reprise économique escomptée pour les prochains mois et par conséquent, peser sur la croissance de la demande pétrolière mondiale», a fait remarquer le successeur de Mohamed Arkab. Le président en exercice de l'Opep a, dans la foulée, invité les membres de la Déclaration de coopération à «continuer à se concentrer sur leurs obligations et prendre toutes les dispositions pour tenir leurs promesses, à travers le mécanisme de compensation». Une pression qu'il maintient pour que les membres «récalcitrants» rentrent dans le rang. «Je réitère l'importance d'atteindre un taux de conformité de 100% par tous», avait déclaré Abdelmadjid Attar, lors de l'ouverture des travaux de la précédente rencontre du Jmmc.